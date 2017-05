Włochy: Wydalono Tunezyjczyka, powiązanego ze sprawcą zamachu w Berlinie

Z Włoch wydalony został w sobotę 36-letni nielegalny imigrant z Tunezji, uznany za zagrażającego bezpieczeństwu kraju. Miał on kontakty z terrorystą Anisem Amrim, sprawcą zamachu w grudniu ubiegłego roku na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie.

Zdjęcie Do zamachu w Berlinie doszło w grudniu ubiegłego roku /Getty Images

Włoskie media podkreślają, że wraz z wydaleniem kolejnego Tunezyjczyka dokonano dalszego rozbicia działającej we Włoszech siatki, powiązanej z Amrim.

Sprawca zamachu w Berlinie, w którym zginęło 12 osób, został zastrzelony przez policję koło Mediolanu kilka dni później.

Uciekł on z Niemiec, by - jak wnioskują śledczy - schronić się i otrzymać wsparcie ze strony komórek islamskich radykałów we Włoszech. Kontaktował się z nimi, gdy wcześniej mieszkał w tym kraju po wyjściu z więzienia.

W ostatnich miesiącach do opuszczenia Włoch zmuszono kilku innych Tunezyjczyków, z którymi był w kontakcie.

Mężczyzna odesłany do Tunezji na mocy dekretu włoskiego MSW mieszkał w Katanii na Sycylii i był powiązany ze środowiskami radykalnych muzułmanów.

To 42. osoba wydalona z Włoch od początku tego roku i 174. od stycznia 2015 r. Ta metoda prewencji stosowana jest wobec osób podejrzanych o ekstremizm i uznanych za zagrażających bezpieczeństwu państwa.

Z Rzymu Sylwia Wysocka