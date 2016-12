Zamach w Berlinie. Tajne służby popełniły błędy?

Prezes niemieckiego Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV) Hans-Georg Maassen odrzucił w piątek zarzuty mediów, iż tajne służby popełniły błędy w postępowaniu wobec domniemanego sprawcy zamachu na jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie Anisa Amriego.

Zdjęcie Do zamachu doszło w Berlinie 19 grudnia /AFP

"Zaangażowane w to władze oczywiście jeszcze raz dokonają przeglądu wszystkich aspektów sprawy domniemanego zamachowca Amriego" - powiedział Maassen w piątek w Berlinie agencji dpa.

Dodał jednocześnie: "Uważam za nieuzasadnioną hurtową krytykę, jaka jest obecnie częściowo publicznie wyrażana wobec władz bezpieczeństwa albo wobec współpracy w ramach Wspólnego Centrum Obrony przed Terroryzmem (GTAZ)".

Maassen podkreślił, że służbom policyjnym udało się w 2016 roku w siedmiu przypadkach udaremnić motywowane islamistycznie zamachy lub też plany takich ataków.

Jak podawał dziennik "Sueddeutsche Zeitung" oraz regionalne telewizje publiczne NDR i WDR, od lutego do listopada bieżącego roku w GTAZ w Berlinie co najmniej siedem razy mówiono o Amrim. Co najmniej dwa razy rozważano kwestię, czy planuje on konkretny zamach na terenie Niemiec, lecz w obu przypadkach uznano to za nieprawdopodobne.

GTAZ jest dla niemieckich federalnych i krajowych władz bezpieczeństwa forum wymiany informacji służących zwalczaniu islamistycznego terroryzmu.