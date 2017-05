Szef MSW Francji: Podejrzany o zamach w Manchesterze był w Syrii

"Brytyjskie służby przekazały władzom Francji, że mężczyzna podejrzany o przeprowadzenie zamachu bombowego w Manchesterze, Salman Abedi, prawdopodobnie wcześniej podróżował do Syrii" - powiedział dzisiaj francuski minister spraw wewnętrznych Gerard Collomb.

Zdjęcie Gérard Collomb /PHILIPPE DESMAZES / AFP /AFP

"Obecnie wiemy tylko tyle, ile przekazali nam brytyjscy śledczy: osoba z brytyjskim obywatelstwem i libijskiego pochodzenia, po podróży do Libii, a później prawdopodobnie do Syrii, nagle się zradykalizowała i postanowiła dokonać tego ataku" - powiedział Collomb w rozmowie z francuską stacją MFBTV.



Dopytywany, skąd wie, że Abedi był w Syrii, szef MSW dodał, że takimi informacjami dysponują francuskie i brytyjskie służby wywiadowcze.



Na pytanie, czy jego zdaniem zamachowiec miał wsparcie jakiejś organizacji terrorystycznej, Collomb odparł: "To nie zostało jeszcze ustalone, ale możliwe, że tak". "Abedi miał potwierdzone powiązania z Państwem Islamskim" - dodał.



Co najmniej 22 osoby straciły życie w zamachu bombowym, do którego doszło w poniedziałek wieczorem po koncercie amerykańskiej piosenkarki Ariany Grande w hali widowiskowo-sportowej Manchester Arena. Do ataku przyznała się dżihadystyczna organizacja Państwo Islamskie (IS), ale jest to sprawdzane.



Był to najpoważniejszy zamach w Wielkiej Brytanii od ataków na system transportu publicznego w Londynie w lipcu 2005 roku, w których zginęły 52 osoby, a blisko 800 zostało rannych.