Gorąco na Ukrainie. Prezydent apeluje do świata

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko oczekuje reakcji świata na zaostrzenie sytuacji wokół atakowanej przez prorosyjskich separatystów strefy przemysłowej w Awdijiwce na wschodzie kraju. Szef państwa chce, by tą sprawą zajęła się Rada Bezpieczeństwa ONZ.

Zdjęcie Petro Poroszenko /AFP

"Chciałbym podkreślić, że jeśli, w związku z tym, jak zachowują się rosyjscy bojownicy, którzy po raz pierwszy od wielu dni użyli przeciwko naszej ludności cywilnej i naszym jednostkom wojskowym systemów rakietowych Grad i artylerii, jeśli ktoś ma czelność mówić w tej sytuacji o odwołaniu sankcji (wobec Rosji), to czego jeszcze potrzebujemy, by pociągnąć agresora do odpowiedzialności?" - mówił Poroszenko.

Ciężkie walki w Awdijiwce

Reklama

Prezydent zwołał we wtorek naradę szefów resortów siłowych, podczas której omówiono wydarzenia w Awdijiwce, gdzie od niedzieli toczą się ciężkie walki między ukraińskimi siłami rządowymi a wspieranymi przez Rosję rebeliantami. To 25-tysięczne miasto od poniedziałku odcięte jest od dostaw prądu, wody, a przede wszystkim ogrzewania. We wtorek wieczorem temperatura powietrza wynosiła tam minus 17 stopni Celsjusza.

Poroszenko oświadczył, że brygady remontowe gotowe są do wznowienia dostaw energii elektrycznej, wody i ciepła pod warunkiem, że wspierani przez Moskwę rebelianci wstrzymają ostrzeliwanie miasta. "Na moje polecenie wojskowi używają tam wszystkich możliwych środków: rozstawili zimowe namioty polowe, dostarczyli kuchnie polowe, a rząd przekazał agregaty prądotwórcze" - powiedział.

We wtorek wieczorem w Awidjiwce był premier Wołodymyr Hrojsman. Zapewnił, że władze w pełni kontrolują sytuację. "Utrzymujemy na minimalnym poziomie wskaźniki (dostarczanego do mieszkań) ciepła i mamy nadzieję, że wspólnym wysiłkiem uda się nam je zachować, a nawet polepszyć. Nie chcę mówić o szczegółach technicznych, ale sytuacja jest pod całkowitą kontrolą" - oświadczył.

Armia Ukrainy poinformowała tymczasem, że do godziny 18 we wtorek (17 czasu polskiego) separatyści wystrzelili w kierunku Awdijiwki około 100 pocisków z systemów rakietowych Grad. "Nasze pozycje były także ostrzeliwane z artylerii o kalibrze 152 milimetrów. Ogień prowadzony był również z czołgów" - podał Sztab Generalny w Kijowie.

Dostawy wody, prądu i ogrzewania dla Awdijiwki zostały odcięte w poniedziałek, gdy separatyści zniszczyli linię elektryczną prowadzącą z miejscowych zakładów koksowniczych, będących jednocześnie ciepłownią miasta.

Zagrożenie katastrofą humanitarną

Działająca na wschodzie Ukrainy Specjalna Misja Monitoringowa Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie poinformowała, że w okolicach Awdijiwki używane są czołgi, artyleria i kompleksy rakietowe. SMM OBWE przekazała, że jej obserwatorzy, którzy spędzili w niedzielę w mieście ponad cztery godziny, słyszeli 416 eksplozji i wiele serii strzałów, oddanych z ciężkich karabinów maszynowych i innej broni strzeleckiej.

W poniedziałek w związku z sytuacją w Awdijiwce Poroszenko skrócił wizytę w Niemczech i powrócił na Ukrainę. Miastu grozi katastrofa humanitarna - zaalarmowały kijowskie władze. W wyniku walk w okolicach Awdijiwki zginęło co najmniej ośmiu ukraińskich wojskowych, a ponad 30 zostało rannych.

Z Kijowa Jarosław Junko