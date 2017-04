Rosja o śmierci członka OBWE: Prowokacja

Rosyjski MSZ określił mianem "prowokacji" wybuch miny pod samochodem OBWE w Donbasie na terenie kontrolowanym przez separatystów. Przekazał wyrazy współczucia bliskim ofiary eksplozji.

Zdjęcie Członkowie OBWE na terenie walk we wschodniej Ukrainie /VALERI KVIT /PAP/EPA

W wydanym oświadczeniu rosyjski resort spraw zagranicznych napisał, że okoliczności zdarzenia "wskazują na wysokie prawdopodobieństwo prowokacji zorientowanej na zerwanie procesu uregulowania konfliktu w Donbasie".

Ocenił, że "podobne incydenty i eskalacja napięcia" są na rękę tym, którzy nie są zainteresowani realizacją mińskich porozumień pokojowych.

Rosyjski MSZ wezwał Kijów oraz separatystów z Ługańska i Doniecka do ożywienia bezpośrednich rozmów w ramach Grupy Kontaktowej w celu pełnego wypełnienia mińskich porozumień, które - jak to określono - "są nieposiadającą alternatywy podstawą do uregulowania sytuacji w Donbasie".