25. Finał WOŚP. Rekordowa zbiórka na stronach Interii

464 556 zł - taką kwotą - dzięki wpłatom naszych użytkowników - udało się wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Interia już po raz piąty włączyła się w wielkie pomaganie i grała razem z Fundacją Jerzego Owsiaka. Jubileuszowa 25. edycja imprezy zakończyła się ogólnym wynikiem szacowanym obecnie na 62,4 mln złotych. A to nie koniec, bo ostateczna kwota będzie znana dopiero na początku marca.

Interia po raz kolejny włączyła się w wielkie pomaganie i uruchomiła specjalną stronę www.pomagam.interia.pl , na której można wpłacać pieniądze na rzecz Wielkiej Orkiestry. Podczas ostatnich czterech finałów nasi użytkownicy wsparli WOŚP kwotą prawie 800 tys. złotych. W tym roku dzięki wam udało się już zebrać 463 993 złotych.

Na stronach Interii oprócz zbiórki przez cały dzień relacjonowaliśmy przebieg 25. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej. W sztabie w Warszawie, w finałowym "kosmicznym" miasteczku Orkiestry pod Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie - wspólnie z Jurkiem Owsiakiem - nakręcali wielką charytatywną imprezę nasi dziennikarze - Justyna Mastalerz i Dariusz Jaroń.

Najlepsze momenty 25. finału WOŚP

Relację z przebiegu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy znajdzie TUTAJ. A szystkie wywiady naszych dziennikarzy z gwiazdami wspierającymi Orkiestrę możecie zobaczyć w specjalnym raporcie poświęconym w całości WOŚP .

Cieszymy się, że po raz kolejny wspólnie z nami graliście na rzecz pacjentów. W tym roku środki zostaną przeznaczone na ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz na zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom. W ubiegłym roku w ramach akcji udało się zebrać ponad 72 miliony złotych. Organizatorzy imprezy liczą, że dzięki jubileuszowej 25. edycji uda się zebrać znacznie, znacznie więcej.

Magdalena Różczka zaprasza na kolację! WOŚP/ INTERIA.TV

Potrójny rekord

Sam Jurek Owsiak nie kryje radości i już mówi o potrójnym rekordzie. "Na każdym kroku powtarza się słowo "rekord". To, że gramy po raz 25., to już jest rekord. To, że ludzie chcieli z nami grać i grają na całym świecie, to jest potrójny rekord - powiedział w niedzielny wieczór. Jednocześnie zaznaczył, że efekt akcji znacznie przerósł najśmielsze marzenia. - 25 lat temu nawet do głowy nam nie przychodziło, że zajdziemy tak daleko. Konsekwentnie robimy to, co obiecywaliśmy od samego początku: za zebrane pieniądze kupujemy sprzęt, a oprócz tego prowadzimy ogólnopolskie programy medyczne - dodał.

Aukcje WOŚP - Kossakowski oddał udział w programie WOŚP/ INTERIA.TV

Pomoc przynosi wymierne efekty

Praca ponad 120 tysięcy przynosi wymierne efekty, co tym bardziej cieszy i to nie tylko pomysłodawców akcji. - Każdego dnia otrzymujemy pisma od dyrektorów placówek z prośbami o wsparcie. Okazuje się, że z pediatrią ogólną jest jak z geriatrią kilka lat temu - to działka medycyny, na którą wciąż jest przeznaczane zbyt mało środków. Owszem, są przepiękne i nowocześnie wyposażone oddziały zarówno pediatryczne jak i geriatryczne, ale wciąż jest ich mniej niż tych niedofinansowanych - wylicza Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, dyrektor fundacji WOŚP ds. medycznych.

Wielka Orkiestra wzorem lat ubiegłych grała również na rzecz seniorów. Łącznie w latach 2013-2016 fundacja WOŚP kupiła - za pieniądze ofiarowane przez darczyńców - dla polskiej geriatrii sprzęt o wartości ponad 71 mln zł. Specjalistyczne urządzenia, ale też szpitalne łóżka z czerwonym serduszkiem Orkiestry można dziś spotkać w 240 placówkach zajmujących się leczeniem osób w podeszłym wieku.



Antoś przeżył dzięki WOŚP! WOŚP/ INTERIA.TV

Podawajcie dobro dalej

Ponad 720 milionów złotych przekazanych na wsparcie polskiej medycyny - to bilans poprzednich 24 finałów WOŚP. Tylko w zeszłym roku Orkiestra zebrała 72,896 mln zł, a w tym, według wstępnych prognoz organizatorów, można spodziewać się kolejnego solidnego zastrzyku sprzętu medycznego dla szpitali i pacjentów.

Dziękujemy za waszą dotychczasową pomoc i zachęcamy do dalszego podawania dobra dalej. Nadal możecie wesprzeć Orkiestrę. Wystarczy kliknąć "Pomagam" i przekazać tyle, ile możecie. Pamiętajcie, że liczy się każda złotówka!

Enej: Gramy już kilkanaście lat! WOŚP/ INTERIA.TV