Radio ZET: Beata Szydło otrzyma nową funkcję. Była premier dementuje

Pozostaję wicepremierem, a nie pełnomocnikiem do spraw wyborów samorządowych - napisała we wtorek na Twitterze wicepremier, przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beata Szydło. Jest to odpoweidź na doniesienia Radia ZET, które podało, że Szydło ma otrzymać nową funkcję.

Zdjęcie Beata Szydło /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Radio Zet we wtorek rano podało informacje o pozostaniu w rządzie b. premier Beaty Szydło "w randze wicepremiera". Według doniesień radia Szydło miałaby zostać także "pełnomocnikiem do spraw wyborów samorządowych".

Informację zdementowała na Twitterze Beata Szydło‏. "Prostuję, żeby nie było niepotrzebnego zamieszania - pozostaję wicepremierem, a nie pełnomocnikiem do spraw wyborów samorządowych" - czytamy w jej wpisie.

We wtorek, o godz. 12 - jak poinformowała prezydencka kancelaria - prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego dokona zmian w składzie Rady Ministrów.