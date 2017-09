​Co się stało z małym Jurkiem? Szukamy zrabowanego dziecka

Rok 1944, szpital w Aurich. Na świat przychodzi Jurek, syn Janiny Drygas. Jego matka jest Polką wywiezioną do Rzeszy na roboty przymusowe. Chłopiec znika. O jego istnieniu rodzina dowiaduje się w 1992 roku - tuż przed śmiercią pani Janiny. Próbuje szukać, ale bezskutecznie.

Kilka dni temu o pomoc w odnalezieniu Jurka Drygasa zwrócił się do naszej redakcji Piotr Janiak - wnuk pani Janiny, dla którego zaginiony Jurek byłby dziś wujkiem. Ma nadzieję, że w ramach akcji "Zrabowane dzieci" prowadzonej przez Interię i Deutsche Welle, uda mu się odnaleźć jakiekolwiek ślady prowadzące do Jurka Drygasa.

Przedstawiamy historię, którą udało się częściowo odtworzyć na podstawie informacji, dokumentów i zdjęć przekazanych przez rodzinę uprowadzonego dziecka.



Nie zgadzają się daty

Janina Drygas urodziła się w 1915 roku w Pacanowicach w Wielkopolsce. W czasie II wojny światowej jej rodzina została wysiedlona, a następnie przewieziona do punktu zbiorczego w szkole w Lenartowicach pod Pleszewem, a później do fabryki tkanin w Łodzi, gdzie przeprowadzono segregację. Stamtąd Janina wraz z bratem Stanisławem zostali skierowani na roboty przymusowe do III Rzeszy. W Hamburgu przeprowadzono przydział do konkretnych miejscowości.

Zdjęcie Janina Drygas siedzi na krześle w pierwszym rządzie (pierwsza z prawej). Zdjęcie zostało wykonane w latach 20. XX wieku /Archiwum prywatne Piotra Janiaka /



W marcu 1940 r. Janina pojawiła się w miejscowości Ulbarn - tak wynika z informacji pozyskanych w gminie Grossefehn przez Międzynarodową Służbę Poszukiwań (ITS) w Bad Arolsen.



- To niemożliwe. Z relacji nieżyjących już naocznych świadków tych wydarzeń wynika, że wysiedlenie mieszkańców Pacanowic miało miejsce 12 sierpnia 1940 r. - zaznacza Piotr Janiak.

ITS w Bad Arolsen twierdzi więc, że Janina pojawiła się w Ulbargen pół roku przed akcją wysiedleńczą w Pacanowicach.



Kuchnia państwa Hinrichs

"Jesteśmy w naszej kuchni. Jestem ja, nasz bufetowy, nasza panna Hani - Niemka, później nasza koleżanka Ala, Zosia i Kazia" - napisała na odwrocie zdjęcia Jania Drygasówna. Z takim imieniem i nazwiskiem Janina Drygas trafiła do domu państwa Hinrichs. Miała wtedy 25 lat. "Traktowano ją tam w sposób należyty" - podkreśla wnuk Janiny Drygas.



Zdjęcie "Jesteśmy w naszej kuchni. Jestem ja, nasz bufetowy, nasza panna Hani Niemka, później nasza koleżanka Ala, Zosia i Kazia" / Archiwum prywatne Piotra Janiaka /

Jasia jedzie do szpitala

Marzec 1944 roku. Jasia ma 29 lat. Jedzie do Aurich, oddalonego od Ulbarn o 13 kilometrów. Tam, w szpitalu, urodzi chłopca. Zapamięta go jako Eryka, choć w dokumentach będzie imię Jurek.

Nie wiemy, które z imion zostało nadane przez Janinę. Nie wiemy, czy chłopiec najpierw był Erykiem czy Jurkiem. Nie wiemy, czy Jurek żyje.

Zdjęcie Janina Drygas urodziła syna Jurka w szpitalu w Aurich / Archiwum prywatne Piotra Janiaka /

"Babcia Janina tuż przed śmiercią wyznała jednej z córek, że, będąc na robotach przymusowych, urodziła syna o imieniu Eryk. Wyznała również, że został jej odebrany. Po powrocie podjęła próby odnalezienia go, jednak bezskutecznie" - napisał w liście do redakcji Piotr Janiak.

Traktowanie dzieci robotnic przymusowych



Dlaczego Jasia rodziła w szpitalu? Może już wtedy jakaś niemiecka para czekała na dziecko? Może przyszli rodzice zapłacili za transport ciężarnej kobiety do kliniki? Może z tym konkretnym szpitalem współpracowała organizacja Lebensborn, która prowadziła własne urzędy stanu cywilnego i biura meldunkowe, co umożliwiało jej skuteczne zacieranie śladów po grabieży dzieci?



Zdjęcie Karta z listą pacjentów ze szpitala w Aurich. Nazwisko pani Janiny i jej syna Jurka zostało zniekształcone / Archiwum prywatne Piotra Janiaka /

Janina rodziła, gdy obowiązywało już specjalne rozporządzenie Reichsführera SS i szefa policji Heinricha Himmlera z 1943 roku ("Behandlung von Ausländischen Arbeiterinnen und der im Reich von Ausländischen Arbeiterinnen geborenen Kinder"). Narzucił w nim sposób traktowania "ciężarnych robotnic obcokrajowych oraz dzieci, urodzonych z tych robotnic".

Tylko w wyjątkowych sytuacjach kobieta mogła rodzić w szpitalu. W pozostałych przypadkach poród odbywał się w specjalnych oddziałach izb chorych w obozach lub w gospodarstwie, jeśli niemieccy gospodarze nie ujawniali, że mają u siebie ciężarną robotnicę.

Niemcy precyzyjnie oddzielali "wartościową krew" od tej, która nie miała dla nich wartości. Wszystkie ciężarne kobiety miały być zgłaszane przez zakłady pracy do urzędów młodzieżowych. Następnie urzędy te - Jugendamty - przeprowadzały dochodzenie w sprawie ojcostwa i przekazywały wyniki do dowódców SS i policji. Urząd Rasy i Osadnictwa i urzędy zdrowia przeprowadzały wówczas badania rasowe. Jeśli rodzice okazywali się rasowo wartościowi, opiekę nad dzieckiem przejmowała instytucja Nationalsozialistische-Volkswohlfahrt e.V. (NSV).

NSV, organ partyjny opieki społecznej, nadzorował sieć zakładów opieki nad dziećmi i matkami. Germanizował dzieci robotnic przymusowych, uznane za wartościowe rasowo, dzieci rodziców nadających się do zniemczenia, dzieci rodziców zakwalifikowanych jako folksdojcze lub "będących pochodzenia niemieckiego" oraz tzw. "wypadki szczególne". Dwa lata przed wybuchem wojny personel NSV już uczył się języka polskiego.

Dzieci nadające się do zniemczenia trafiały do zakładów dla dzieci rasowo wartościowych lub były przekazywane przez NSV do niemieckich rodzin. Zgodnie z rozporządzeniem Himmlera matki niezdolne do pracy oraz ich rasowo bezwartościowe dzieci miały zostać "usunięte".

Przypadek Janiny

Janiny nie "usunięto", chociaż przebywała w szpitalu trzy miesiące w wyniku powikłań po cesarskim cięciu. Ponownie trafiła do tego samego szpitala w sierpniu.

Zdjęcie Janina na robotach - druga od lewej / Archiwum prywatne Piotra Janiaka /

Kto i dlaczego zadbał o to, by pół roku po porodzie przewieźć gorączkującą po zakrzepicy Janinę ponownie do szpitala w Aurich, gdzie spędziła kolejny miesiąc? Którego bauera było stać na dodatkową nieobecność w pracy? Gdzie był wtedy Jurek? Czy już go zabrano?

Zdjęcie Janina Drygas pierwsza z prawej. Zdjęcie wykonano prawdopodobie tuż przed powrotem Janiny do Polski / Archiwum prywatne Piotra Janiaka /

Ślad po Jurku

Jurek zniknął prawdopodobnie między pierwszym a drugim pobytem Janiny w szpitalu.

Zdjęcie Lista pacjentów ze szpitala w Aurich - drugi pobyt pani Janiny w szpitalu. Nazwisko tym razem zostało wpisane poprawnie / Archiwum prywatne Piotra Janiaka /

Rodzina Janiny, odkąd dowiedziała się o istnieniu chłopca, szukała informacji o nim. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Aurich zachował się akt urodzenia dziecka:

Zdjęcie Akt urodzenia Jurka Drygasa / Archiwum prywatne Piotra Janiaka /

Jurek był 52. dzieckiem zarejestrowanym w USC w Aurich w 1944 roku. Nie wiadomo, kiedy wystawiono dokument, bo data została poprawiona.

Zdjęcie Data wystawienia aktu urodzenia została zmodyfikowana / Archiwum prywatne Piotra Janiaka /

"Niestety, w akcie urodzenia nie ma adnotacji o ewentualnej adopcji czy dalszych losach Jurka. Również rodzina Hinrichs, u której pracowała Janina, odpowiedziała MSP Bad Arolsen, że nic nie wie o losach Jurka. Przypuszczamy, że rodzina, do której trafił Jurek, mogła zmienić mu personalia, w tym imię na Eryk, o którym to babcia wspominała tuż przed śmiercią" - napisał w liście do redakcji Interii pan Piotr.

Ale to nie na poziomie rodzin adopcyjnych dochodziło do zmiany danych. W pierwszej kolejności dokumenty fałszował Lebensborn, który zmieniał uprowadzonym dzieciom imiona, nazwiska, daty i miejsce urodzenia.



Janina Drygas po wojnie bez rezultatu poszukiwała syna.



Zdjęcie Dokument z 1947 roku adresowany do centrali U.N.R.R.A. / Archiwum prywatne Piotra Janiaka /

Co się stało z małym Jurkiem? Jeśli żyje, ma dziś 73 lata i prawdopodobnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest jednym z 200 tysięcy polskich dzieci, którym Niemcy zabrali tożsamość.

W ramach akcji Interii i Deutsche Welle postaramy się odnaleźć dawnego Jurka Drygasa.

