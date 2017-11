Na tropie zrabowanych dzieci. Druga część akcji Interii i Deutsche Welle

20 listopada Interia i Deutsche Welle uruchamiają drugą część akcji "Zrabowane dzieci/Geraubte Kinder". W ramach kolejnej odsłony odkryjemy nowe ślady prowadzące do zrabowanej tożsamości ofiar germanizacji. Nasza ekipa wyruszy również w podróż do Niemiec, gdzie spotka się z osobami, które jako dzieci padły ofiarami zbrodniczej polityki Heinricha Himmlera.

"Zrabowane dzieci / Geraubte Kinder" to wspólna akcja portalu Interia.pl i telewizji Deutsche Welle. To pierwsze polsko-niemieckie poszukiwania polskich dzieci zrabowanych w czasie II wojny światowej i poddanych germanizacji.

Realizacja planu Himmlera doprowadziła w czasie II wojny światowej do zniemczenia około 300 tysięcy dzieci uprowadzonych z podbitych przez III Rzeszę krajów.



Szacuje się, że rabunek mógł dotyczyć 50-200 tysięcy polskich dzieci. Wiele z nich do dziś nie wie, kim są, gdzie się urodziły i jakie były ich prawdziwe nazwiska.

Celem naszego wspólnego przedsięwzięcia jest z jednej strony opisanie rabunku dzieci, uznanego po wojnie za ludobójstwo i zbrodnię przeciw ludzkości, a z drugiej - dotarcie do żyjących ofiar i udzielenie im pomocy w odzyskaniu zrabowanej tożsamości.

Po publikacji pierwszych artykułów (można je przeczytać TUTAJ ) do redakcji zaczęły napływać listy od osób dotkniętych germanizacją i krewnych, którzy poszukują dzieci odebranych tuż po porodzie ich babciom i dziadkom.

W celu wyjaśnienia losów poszkodowanych zwróciliśmy się między innymi do Międzynarodowej Służby Poszukiwań w Bad Arolsen, do Polskiego Czerwonego Krzyża, Austriackiego Czerwonego Krzyża, Instytutu Pamięci Narodowej, a także do niemieckich, włoskich, austriackich i hiszpańskich urzędów. Cenne dla naszych poszukiwań informacje odnaleźliśmy między innymi w dokumentacji zgromadzonej w Archiwum Akt Nowych.

Od poniedziałku dziennikarze Interii i DW będą w Niemczech, gdzie spotkają się z osobami, które jako dzieci padły ofiarami zbrodniczej polityki Heinricha Himmlera. Jedną z nich jest Folker Heinecke, który jako dziecko został porwany z Europy Wschodniej, a następnie adoptowany przez przyjaciela Himmlera. Heinecke nadal szuka swojej tożsamości - do dziś nie wie, kim jest.

W drugiej części naszej akcji wrócimy również do dramatycznego, trwającego wiele lat, poszukiwania zrabowanej tożsamości Anny Berezowskiej i spotkamy się z Giselą Heidenreich, która wychowywała się w ośrodku Lebensborn.

Odwiedzimy także Pogrzebień, gdzie w specjalnym kinderlagrze od 1943 roku Niemcy gromadzili polskie dzieci, i otworzymy zakurzoną szafę Romana Hrabara z cennymi dokumentami dotyczącymi akcji rewindykacyjnej. Pokażemy również, z jakimi trudnościami mierzyły się tuż po wojnie instytucje zajmujące się losami zgermanizowanych dzieci.

Materiały będą publikowane na stronach Deutsche Welle i Interii.



Zachęcamy również do odwiedzania naszych stron na Facebooku ( Interia na FB , Deutsche Welle na FB ), gdzie będziemy dokumentować naszą podróż w poszukiwaniu zrabowanych dzieci.



