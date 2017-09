140. rocznica rocznica objawień w Gietrzwałdzie. Maryja przemówiła po polsku

W niedzielę w Gietrzwałdzie odbędą się uroczystości 140. rocznicy objawień maryjnych i 50. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. W obchodach ma uczestniczyć ok. 100 tys. pielgrzymów.

Zdjęcie Gietrzwałd: Kaplica, którą postawiono w miejscu objawienia Matki Boskiej /Karol Porwich /East News

Trudny okres w dziejach Polski

140 lat temu w Gietrzwałdzie Matka Boża objawiła się dwóm dziewczynkom dwunastoletniej Barbarze Samulowskiej i trzynastoletniej Justynie Szafryńskiej. Obie pochodziły z niezamożnych rodzin, a Maryja miała przemówić do nich po polsku i polecić odmawianie modlitwy różańcowej. W przekazanej dziewczynkom wiadomości zapowiedziała, że "jeśli ludzie będą się gorliwie modlić, wówczas Kościół nie będzie prześladowany". Objawienia w Gietrzwałdzie były początkiem przebudzenia świadomości narodowej miejscowych Warmiaków (pozostających w zaborze pruskim). Wówczas na polski naród spadły represje nałożone przez carat po powstaniu styczniowym. Słowa Matki Boskiej przyniosło Polakom pocieszenie w tym trudnym dla polskiej historii okresie. Władze pruskie uznały wtedy, objawienia za zabobony i manifestację polityczną, która jest niebezpieczna dla postępu społecznego. Zatrzymano wówczas lokalnych mieszkańców, w tym księży, których osadzano nawet w więzieniu. Objawienia zostały jako jedyne w Polsce uznane przez kościół katolicki.

Reklama

Objawienia, które są oficjalnie uznane przez Kościół Katolicki: Paryż (Rue du Bac, 1830), Blangy (1863), La Salette (1851), Lourdes (1862), Pontmain (1871), Pellevoisin (1894), Gietrzwałd (1877), Knock (1893), Fatima (1917), Beauraing (1932-1933), Banneux (1933), Akita (1973-1982), Betania (1976), Cuapa (1980), Kibeho (1981-1983) i 1859 Champion w stanie Wisconsin. W Polsce mamy co najmniej siedem miejsc, w których objawiła się Maryja. Nie wszystkie z nich zostały oficjalne uznane przez Kościół.

Jan Paweł II związny z Gietrzwałdem

W stulecie objawień Matki Bożej, 11 września 1977 roku uroczystościom przewodniczył ówczesny metropolita krakowski ks. Karol Wojtyła. 24 czerwca 2002 roku już jako papież Jan Paweł II przesłał list z okazji 125 rocznicy objawień maryjnych, dziękując Matce Bożej za jej obecność.

24 czerwca 2002 roku papież Jan Paweł II przesłał list z okazji 125 rocznicy objawień Matki Bożej, w duchu pielgrzymując do sanktuarium gietrzwałdzkiego, by dziękować Maryi za Jej obecność i matczyną opiekę.

W obchodach ma brać udział 100 tys. wiernych

W środę organizatorzy, w tym przedstawiciele Kurii Warmińskiej i władze gminy, przekazali informacje dotyczące przebiegu uroczystości religijnych oraz dojazdu pielgrzymów do Gietrzwałdu.

Metropolita warmiński abp Józef Górzyński wyraził nadzieję, że dobra organizacja pozwoli pielgrzymom, którzy przybędą z całej Polski na miejsce objawień, uczestniczyć z pełnym zaangażowaniem w uroczystościach rocznicowych a także szeroko poznać przesłanie gietrzwałdzkie.

Jak powiedział wójt Gietrzwałdu Jan Kasprowicz, w tym roku organizatorzy spodziewają się rekordowej liczby pielgrzymów. Zazwyczaj w latach jubileuszowych do warmińskiej wioski oddalonej od Olsztyna o 18 kilometrów przyjeżdżało ok. 100 tys. wiernych i tylu pielgrzymów spodziewanych jest w tym roku. "Jako gospodarzowi gminy zależy mi na zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom. Dołożymy wszelkich starań, by każdy pielgrzym dotarł na miejsce uroczystości i bezpiecznie z Gietrzwałdu wyjechał, apelujemy o wyrozumiałość i prosimy o wypełnianie poleceń służb na miejscu"- powiedział Kasprowicz.

Uroczystości jubileuszowe rozpoczną się w piątek, ale ich kulminacja nastąpi w niedzielę. Tego dnia od godz. 9.30 odmawiana będzie modlitwa różańcowa na błoniach gietrzwałdzkich. O godz. 10.45 rozpocznie się procesja z cudownym obrazem Matki Bożej Gietrzwałdzkiej z bazyliki na błonia, gdzie o godz. 11.00 rozpocznie się msza, której przewodniczyć będzie i homilie wygłosi Prymas Polski abp Wojciech Polak.

Uroczystości odpustowe połączone są co roku z dożynkami diecezjalnymi. Przed ołtarzem zaprezentowanych zostanie ok. 30 wieńców dożynkowych. Pobłogosławione zostanie ziarno pod przyszłoroczne zasiewy.

Nad bezpieczeństwem będzie czuwać policja

Policja zaapelowała, by wierni przybywający do Gietrzwałdu samochodami bezwzględnie wykonywali polecenia służb. Będą one kierować wiernych na poszczególne parkingi.

"Taka postawa pozwoli na opanowanie sytuacji i bezpieczny przebieg uroczystości" - powiedział naczelnik wydziału ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie Sebastian Nowak.

Podano, że parkingi na ok. 7 tys. samochodów osobowych i ok. 800 dla autokarów będą zlokalizowane na drodze do Woryt. Te miejsca parkingowe przeznaczone są dla aut jadących od strony Olsztyna. Dla pojazdów jadących od Ostródy miejsca parkingowe przygotowano przy ulicy Szkolnej w Gietrzwałdzie. Ruch samochodów w Gietrzwałdzie w niedzielę będzie wstrzymany. Organizatorzy podkreślili, że w razie potrzeby uruchomione zostaną także dodatkowe miejsca parkingowe. W pobliży sanktuarium wyznaczono także ok. 300 miejsc dla osób niepełnosprawnych.

Zaapelowano jednak, by korzystać przede wszystkim z transportu publicznego. Z komunikacji autobusowej będą mogli korzystać przede wszystkim mieszkańcy Olsztyna i wierni, którzy przez Olsztyn będą podróżować do Gietrzwałdu.

Autobusy, które uruchomi Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu będą dojeżdżać do centrum Gietrzwałdu. Z Olsztyna kursować będą dwie linie: pierwsza zaczynająca się przy dworcu głównym kolejowym i druga, z osiedli południowych Pieczewa i Jarot. Autobusy, które będą się zatrzymywać na wszystkich przystankach miejskich, w niedzielę z Olsztyna do Gietrzwałdu w godzinach porannych i popołudniowych z Gietrzwałdu do Olsztyna kursować będą, co 10-15 minut.

Zaapelowano także, by w niedzielę podróżni poruszający się drogą krajową 16 na odcinku Olsztyn-Ostróda, a nieudający się do Gietrzwałdu, wybrali inną trasę np. drogę wojewódzką 531 przez Łuktę oraz S7 przez Olsztynek.