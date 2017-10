Bp Jan Szarek: Reformacja była wydarzeniem epokowym

"Reformacja rozpoczęła się przez dyskusję nt. powrotu do Bożego Słowa i była wydarzeniem epokowym: - uważa biskup senior Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce Jan Szarek. Jego zdaniem chrześcijanie także dzisiaj powinni dawać świadectwo wiary.

Bp Szarek uczestniczył we wtorek w Lublinie w Kongresie Ekumenicznym, którego ostatni dzień poświęcony był protestantyzmowi i zbiegał się z obchodami 500-lecia reformacji.

Reklama

31 października 1517 r. Marcin Luter ogłosił 95 tez przeciwko odpustom, co rozpoczęło reformację.

"Reformacja to było wydarzenie, mam odwagę powiedzieć, epokowe. Tezy były skierowane wpierw do Kościoła rzymskokatolickiego; Luter nigdy nie miał zamiaru tworzenia nowego Kościoła, tylko dążył do tego, aby ówczesny Kościół wrócił do źródła, do Słowa Bożego. Tak rozpoczęła się reformacja - przez dyskusję na temat powrotu do Bożego Słowa" - powiedział dziennikarzom bp Szarek.

Podkreślił, że 500-lecie reformacji przypada w szczególnych czasach, gdy "sytuacja historyczna, religijna" bardzo się zmieniła i stawia przed chrześcijanami nowe zadania.

"Dzisiaj także jesteśmy, jako chrześcijanie w świecie, w mniejszości, jesteśmy zagrożeni globalizacją, tracimy wiernych. Dlatego wspólnym naszym zadaniem - katolików, ewangelików, prawosławnych - jest zastanowić się nad tym, jakie jest nasze świadectwo w dzisiejszym świecie" - powiedział bp Szarek.

Jego zdaniem, przyszłością Kościołów chrześcijańskich jest ich zbliżenie. Przywołał w tym kontekście słowa kard. Carla Marii Martiniego, który powiedział, że jeśli ewangelizacja ma byc prowadzona w Europie, to może być tylko ekumeniczna. "To jest naszym przesłaniem. Obchodzimy ten dzień (rocznicy) wspólnie z innymi wyznaniami, bo Chrystus nas jednoczy, a im bliżej Chrystusa, tym bliżej siebie będziemy" - zaznaczył.

"Przyszłość jest jedna - jak największe zbliżenie Kościołów. W pełną jedność, ze względu na naszą grzeszność, nie wierzę; pełna jedność będzie dopiero w niebie. Droga do przyszłości, tej ekumenicznej, jest otwarta i miejmy odwagę czynić różne kroki postępu w tym ruchu ekumenicznym po to, aby świat poznał, że jesteśmy chrześcijanami, abyśmy złożyli właściwe świadectwo. (...) Wzajemnie możemy sobie wiele dać i wzajemnie możemy siebie uzupełniać w wyznawaniu Chrystusa we współczesnym świecie" - dodał.

Z okazji 500-lecia reformacji oraz 700-lecia nadania praw miejskich Lublinowi parafia ewangelicko-augsburska w Lublinie zaprezentowała plenerową wystawę poświęconą historii parafii i obecności ewangelików w Lublinie i regionie. Przypomniana jest tam m.in. historia rodziny Vetterów, znanych lubelskich przemysłowców i filantropów. "Chcemy zaznaczyć, że ewangelicy byli obecni od samego początku w Lublinie i odcisnęli swoje bardzo pozytywne piętno, poprzez tworzenie struktury przemysłowej, kulturalnej tego miasta" - powiedział proboszcz parafii ks. Grzegorz Brudny.

Obchody 500. rocznicy reformacji zakończy w Lublinie wieczorem nabożeństwo luterańskie, któremu będzie przewodniczyć zwierzchnik Diecezji Warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp Jan Cieślar. Po nabożeństwie odbędzie się uroczysty koncert z prawykonaniem "Sonaty reformacyjnej" Natalii Zanni-Lewandowskiej.

Kongres Ekumeniczny pod hasłem "Lublin - miasto zgody religijnej (1317-2017)" został zorganizowany z okazji przypadających w tym roku rocznic trzech wydarzeń: 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich, 500-lecia Reformacji oraz 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Pierwszy dzień kongresowych obrad był poświęcony prawosławiu, drugi - katolicyzmowi, a trzeci- ewangelicyzmowi. Kongres, oprócz dyskusji o ekumenizmie i współczesnej sytuacji poszczególnych wyznań ma także upamiętnić obecność na Lubelszczyzny różnych tradycji chrześcijańskich i przypomnienie wielokulturowej tradycji Lublina.(PAP)

autor: Renata Chrzanowska