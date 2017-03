Dziś przypada czwarta rocznica pontyfikatu papieża Franciszka. Jezuita, kardynał Jorge Maria Bergoglio, został wybrany po zaskakującej rezygnacji Benedykta XVI już drugiego dnia konklawe.

Zdjęcie Czwarta rocznica pontyfikatu papieża Franciszka /Franco Origlia /Getty Images

Zgodnym zdaniem watykanistów za jego wyborem stała nadzieja, że kardynał Bergoglio zreformuje Kurię Rzymską, ożywi i odnowi Kościół. Głębokie reformy Kurii są w toku.



Reklama

Jak ocenia ksiądz profesor Dariusz Kowalczyk, dziekan wydziału teologicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, Franciszek wychował się na tzw. "teologii ludu" i przeniósł tę ideę do Europy. Chodzi o to, by być bliżej wierzących, słuchać ich i odpowiadać na ich potrzeby.

"Dzisiaj w świecie jedynie biskup Rzymu jest globalnym punktem odniesienia dla wszystkich" - uważa ksiądz profesor Kowalczyk.

Watykan w związku z rocznicą pontyfikatu nie organizuje żadnych oficjalnych uroczystości.