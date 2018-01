Główne wyzwania polskiego Kościoła w 2018 roku

Synod biskupów dot. młodzieży, setna rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, rozwój duszpasterstwa rodzin i modlitwa o rychłą beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego - to według rzecznika KEP ks. Pawła Rytela-Andrianika główne wyzwania polskiego Kościoła w 2018 r.

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski - cytowany w komunikacie KEP - zaznaczył, że polskim biskupom zależy, by w nowym roku szczególny nacisk położyć na sprawy młodzieży w kontekście zwołanego przez papieża Franciszka Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów.



"Papież Franciszek wskazywał, że będzie to synod młodych. Ojciec Święty zaznaczał, że każdy młody człowiek ma coś do powiedzenia innym, w tym księżom, siostrom zakonnym, biskupom. Pasterze Kościoła w Polsce są otwarci na ten głos, ufają młodym. Księża biskupi chcą być blisko nich, towarzyszyć, poznać ich problemy i wyzwania, które stawia przed młodymi współczesny świat. Dlatego rok 2018 będzie szczególnie poświęcony młodzieży, również poprzez przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Panamie, które będą w styczniu 2019 r." - podkreślił ks. Rytel-Andrianik.

Dodał, że w rozpoczynającym się roku Kościół będzie zaangażowany w obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. "Kościół zawsze był blisko spraw ojczyzny, uczył patriotyzmu w najtrudniejszych czasach, dlatego chcemy przypominać jego rolę w odzyskaniu niepodległości. Księża biskupi zwracają uwagę na wkład ludzi Kościoła w zachowanie języka polskiego, tożsamości narodowej i kultury, w czasie zaborów. Wielu księży, zakonników i zakonnic płaciło za to prześladowaniami, włączenie z męczeńską śmiercią. W okresie zaborów wielkie znaczenie dla zachowania polskości miały objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie, gdzie - pod zaborem pruskim - rozmawiała ona z dziećmi po polsku" - zaznaczył ks. Rytel-Andrianik.

Przypomniał również, że Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła rok 2018 Rokiem świętego Stanisława Kostki, który jest patronem dzieci i młodzieży oraz patronem Polski. W 2018 r. przypada 450. rocznica śmierci świętego.

Jako niezwykle ważne wydarzenie minionego roku rzecznik KEP wskazał podpisanie przez papieża Franciszka dekretu o heroiczności cnót czcigodnego sługi bożego prymasa Stefana Wyszyńskiego. "W 2018 r. Kościół w Polsce będzie gorąco modlił się o rychłą beatyfikację Prymasa Tysiąclecia. Ważne, by przypominać - szczególnie młodym ludziom - jego postawę życia i nauczanie, które jest dalej aktualne" - ocenił.

Ks. Rytel-Andrianik przypomniał, że w rozpoczynającym się roku obchodzony będzie jubileusz 1050-lecia biskupstwa w Poznaniu. "Jego powstanie znacząco wpłynęło na kształtowanie się polskiej państwowości i tożsamości. Uroczystości ogólnopolskie będą w czerwcu, a we wrześniu - właśnie z tej okazji - przyjadą do Poznania przewodniczący Konferencji Episkopatów z całej Europy" - dodał.

Rzecznik zaznaczył też, że w 2018 r. Kościół w Polsce będzie realizował program duszpasterski poświęcony Duchowi Świętemu i sakramentowi bierzmowania pod hasłem "Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym".

"Księża biskupi chcą także koncentrować się na duszpasterstwie małżeństw i rodzin, osób żyjących w związkach niesakramentalnych, ochronie życia i pomocy humanitarnej. Można powiedzieć w skrócie, że rok 2018 będzie rokiem poświęconym młodzieży, ojczyźnie i rodzinom" - wskazał rzecznik Episkopatu.