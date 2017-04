W Wielki Czwartek metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz dokonał w warszawskiej archikatedrze obrzędu obycia nóg 12 starcom oraz ucałował ich stopy. Przewodniczył też uroczystej mszy Wieczerzy Pańskiej.

Zdjęcie Kardynał Nycz podczas mszy Wieczerzy Pańskiej umył nogi12 starcom /Leszek Szymański /PAP

"Wspominamy tę ostatnią wieczerzę z przekonaniem i wiarą Kościoła, że ona uobecnia się w każdej Eucharystii" - podkreślił biskup pomocniczy warszawski Piotr Jarecki w homilii nawiązującej do Ostatniej Wieczerzy Chrystusa z uczniami. Dodał, że podczas mszy Wieczerzy Pańskiej prosimy o "pogłębienie tej wiary, która uobecnia się w Eucharystii".



Nawiązując do sceny obmycia nóg przez Chrystusa apostołom, bp Jarecki podkreślił, że mówi ona o naszej niewystarczalności, o tym, że "potrzebujemy obmycia, oczyszczenia, ażeby godnie uczestniczyć w Eucharystii". Dodał, że obmycie nóg dokonuje się w sakramencie pokuty i pojednania. Po mszy św. Najświętszy Sakrament został procesyjnie przeniesiony przez kard. Nycza do ciemnicy (kaplicy przechowania), w której przynajmniej do północy potrwa adoracja.



Liturgia Wielkiego Czwartku rozpoczyna Triduum Paschalne, czyli Misterium Zbawcze Chrystusa, obchodzone dla upamiętnienia Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Według Ewangelii w Wielki Czwartek spożył z uczniami swoją Ostatnią Wieczerzę przed ukrzyżowaniem. W tym dniu Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii i kapłaństwa.