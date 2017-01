Papież dziękuje policjantom. "Jesteście aniołami stróżami"

Papież Franciszek podziękował włoskim policjantom, pilnującym porządku i bezpieczeństwa w rejonie Watykanu. "Wiem, że ryzykujecie. Jesteście aniołami stróżami placu Świętego Piotra"- mówił podczas spotkania z policjantami z komisariatu przy Watykanie.

Zdjęcie Papież Franciszek /GABRIEL BOUYS /East News

"Wyrażam szacunek i moje wielkie uznanie dla waszej wielkodusznej służby, która nie jest wolna od trudności i ryzyka" - powiedział Franciszek w czasie audiencji tradycyjnie organizowanej na początku roku.



Podkreślił, że codziennie włoscy policjanci patrolują rejon Watykanu.

"Zwłaszcza ostatnio udowodniliście swą kompetencję i odwagę w stawianiu czoła tylu wyzwaniom i różnym zagrożeniom" - zauważył papież odnosząc się do nadzwyczajnych środków bezpieczeństwa, wprowadzonych na czas zakończonego niedawno Roku Świętego i w związku z utrzymującym się zagrożeniem terrorystycznym.

Podczas Roku Miłosierdzia Watykan odwiedziło ponad 21 mln pielgrzymów.

Franciszek dodał, że dzięki funkcjonariuszom z inspektoratu włoskiej policji przy Watykanie pielgrzymi mają "bezpieczny wstęp" do bazyliki Świętego Piotra i na audiencje, msze oraz inne uroczystości. “Znam trud waszej pracy i wasze codziennie poświęcenie" - zapewnił.

Włoscy policjanci z komisariatu przy Watykanie pilnują placu Świętego Piotra i jego bezpośredniej okolicy oraz kontrolują osoby wchodzące do bazyliki i do Auli Pawła VI. Szefową komisariatu jest Maria Rosaria Maiorino. To pierwsza kobieta na tym stanowisku.