Papież Franciszek ma wątpliwości w sprawie objawień z Medjugorje

Papież Franciszek powiedział w sobotę dziennikarzom, że część tzw. objawień z Medjugorje "nie ma wiele wartości". Matka Boża - stwierdził papież - nie jest "kierowniczką urzędu telegraficznego", która wysyła wiadomości każdego dnia.

Papież Franciszek pytany o objawienia w Medjugorje, które nie są uznane przez Watykan, przypomniał, że jego poprzednik Benedykt XVI powołał specjalną komisję do tej sprawy.

"Otrzymałem rezultaty jej prac, prowadzonych przez znakomitych teologów, biskupów i kardynałów. Sprawozdanie komisji jest bardzo, bardzo dobre. Były pewne wątpliwości w Kongregacji Nauki Wiary" - stwierdził papież. Ujawnił następnie, że na ten temat przedstawiono różne opinie, także przeciwne.

Ponadto papież dodał, że w relacji z prac komisji jest opinia, iż należy odróżnić pierwsze objawienia z Medjugorje od następnych i to na tych pierwszych należy się skoncentrować, bo kolejne wywołują "wątpliwości".

"Ja osobiście jestem bardziej cyniczny. Wolę Matkę Bożą, która nie jest Madonną - kierowniczką urzędu telegraficznego, wysyłającą komunikaty każdego dnia. A te domniemane objawienia nie mają wiele wartości. Mówię to, przedstawiając moją osobistą opinię" - wyjaśnił Franciszek.

"Są tacy, którzy myślą, że Matka Boża mówi tak: Przyjdźcie, tego i tego dnia, o takiej godzinie przekażę wiadomość temu świadkowi" - powiedział papież.

Zwrócił następnie uwagę na bardzo ważny - jego zdaniem - aspekt duchowy i duszpasterski Medjugorje, to znaczy fakt, iż ludzie tam się nawracają i zmieniają życie.

"I nie dochodzi do tego za sprawą czarodziejski różdżki. Tego faktu nie można zanegować. Teraz, aby temu się przyjrzeć, mianowałem zdolnego biskupa" - oświadczył papież, odnosząc się do nominacji dla arcybiskupa Henryka Hosera, który został specjalnym wysłannikiem Watykanu do spraw Medjugorje. Franciszek dodał, że polski hierarcha "ma doświadczenie, by zająć się częścią duszpasterską".

"Na koniec wyda się komunikat" - zapowiedział papież, odnosząc się do misji abpa Hosera.