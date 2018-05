Papież Franciszek: Przyznaję to ze wstydem

W liście do wiernych z Chile papież Franciszek napisał, że nie można lekceważyć bólu ofiar pedofilii w tym kraju. Podkreślił, że tuszowanie nadużyć jest nie do pogodzenia z Ewangelią. "Ze wstydem muszę przyznać, że nie potrafiliśmy" zareagować na czas - dodał.

Zdjęcie Papież Franciszek /FILIPPO MONTEFORTE /AFP

"Były sytuacje, których nie potrafiliśmy dostrzec ani pojąć. Jako Kościół nie mogliśmy iść dalej, lekceważąc ból naszych braci" - podkreślił papież w ogłoszonym w czwartek liście, który został opublikowany na stronie internetowej episkopatu Chile.

Dodał, że wołanie ofiar wykorzystywania "dotarło do nieba".

"Chciałbym jeszcze raz podziękować za wytrwałość i odwagę ich wszystkich" - zaznaczył Franciszek.

Przyznał też: "Jednym z naszych głównych zaniedbań i błędów była nieumiejętność wysłuchania ofiar".

"Ze wstydem muszę powiedzieć, że nie potrafiliśmy wysłuchać i zareagować na czas" - napisał papież.

Następnie stwierdził: "To jest czas na wysłuchanie i rozeznanie, by znaleźć rozwiązanie skandalu nadużyć nie poprzez strategie czysto ograniczające - niezbędne, ale niewystarczające - lecz za pomocą wszystkich środków, by móc podejść do problemu w jego złożoności".

"Dzisiaj - dodał - jesteśmy wezwani do tego, by patrzeć przed siebie, przyjąć i znieść konflikt w taki sposób, byśmy mogli go rozwiązać i przekształcić w nową drogę".