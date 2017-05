Papież Franciszek "wystąpił" w filmie

Fabularny film z udziałem papieża Franciszka zostanie przedstawiony na targach podczas festiwalu w Cannes. Film "Beyond the Sun" opowiada o grupie nastolatków. Na jego zakończenie papież kieruje przesłanie do młodzieży - pisze w piątek "Corriere della Sera".

Zdjęcie Papież Franciszek /AFP

Po raz pierwszy w historii głowa Kościoła katolickiego "występuje" w filmie fabularnym - podkreśla włoska gazeta.



Reżyserami filmu, określanego jako familijny są Graciela Rodriguez Gilio - zarazem autorka scenariusza i Charlie Mainardi. Obraz został nakręcony w ojczyźnie Franciszka - Argentynie. Wyprodukowała go zaś firma, mająca siedzibę w Los Angeles, której współzałożycielem jest 29-letni Włoch, Andrea Iervolino.

Gazeta ujawnia, że Watykan po wielu miesiącach rozmów zgodził się na to filmowe przedsięwzięcie z udziałem papieża i że skrupulatnie skontrolował cały projekt.

Iervolino powiedział dziennikowi, że autorzy mieli dwóch doradców podczas pracy nad scenariuszem, a jednym z nich był argentyński biskup.

"Papież poprosił nas, by był to film skierowany do dzieci, by zastanowić się nad rewolucyjnym orędziem Jezusa" - dodał producent.

Dochód z filmu zostanie przekazany dwóm argentyńskim organizacjom dobroczynnym, pomagającym ubogim dzieciom.

Imię papieża wymienione jest w obsadzie filmu.

Dziennik zauważa, że "filmowa" jest też historia młodego włoskiego producenta, pochodzącego z ubogiej rodziny z miasta Cassino. Swój pierwszy film - historię z czasów średniowiecza nakręcił w wieku 19 lat, a pomogło mu w tym między innymi opactwo benedyktynów na Monte Cassino. Obecnie Andrea Iervolino współpracuje z największymi gwiazdami Hollywood.

Dziesięć lat po swym amatorskim debiucie Iervolino wszedł z kamerą do Watykanu, by nakręcić sceny z udziałem papieża - pisze włoski dziennik.