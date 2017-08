Watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin udaje się do Rosji

Krzewienie pokoju i dialogu - takie cele swej podróży do Rosji wymienia watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin, który spotka się tam z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem i patriarchą moskiewskim i całej Rusi Cyrylem.

Zdjęcie Kardynał Pietro Parolin /AFP

Radio Watykańskie podkreśliło, że sekretarz stanu jedzie do Moskwy na zaproszenie rosyjskich władz. Wizyta rozpocznie się w poniedziałek.

"Jadę do Rosji jako współpracownik papieża, który chce budować mosty, by na świecie rosła zdolność do wzajemnego zrozumienia i dialogu, by stworzyć klimat sprawiedliwości i pokoju" - powiedział kardynał Parolin w wywiadzie dla papieskiej rozgłośni.

Następnie zauważył: "W przypadku Rosji budowa mostów oznacza relacje bilateralne, które już istnieją i dotyczą działalności Kościoła katolickiego i dialogu z Cerkwią. Ale nie można nie odnieść się do kontekstu działań (Moskwy) na forum międzynarodowym, na którym Rosja jest obecna, w takich kwestiach, jak Bliski Wschód i Syria czy Ukraina, gdzie byłem w zeszłym roku".

Z kolei w rozmowie z dziennikiem "Corriere della Sera" na początku sierpnia kardynał Parolin, mówiąc o rozmowach, jakie będzie prowadził w Moskwie, wyjaśnił: "W tym historycznym momencie, w którym obserwujemy wzrost napięć i konfliktów w różnych częściach świata, pokój stanowi dla papieża Franciszka i dla mnie osobiście jasny priorytet".

Zapewnił, że Stolica Apostolska jest szczególnie zainteresowana wschodnią częścią Europy, która - jak dodał - "ma do odegrania rolę w dążeniu do większej stabilizacji kontynentu i większej jedności, włącznie z relacjami między Wschodem a Zachodem".

Kardynał Parolin wyraził przekonanie, że należy wykorzystywać każdą okazję, by "zachęcać do wzajemnego szacunku, dialogu oraz współpracy w perspektywie krzewienia pokoju".

Dodał, że Kościół będzie zawsze wzywał wszystkich rządzących na naszej planecie, aby "nie przedkładali narodowych i partykularnych interesów ponad dobro wspólne oraz by szanowali prawo międzynarodowe"; "nie prawo siły, ale siłę prawa" - zaznaczył.

Wyjaśnił zarazem, że celem jego wizyty nie jest przygotowanie podróży papieża Franciszka do Rosji. "Pragnę jednak, aby z Bożą pomocą mogła ona wnieść pewien wkład także w tym kierunku" - powiedział.

Watykańskie media kładą nacisk na to, że kardynał Parolin zadeklarował, iż o pokoju będzie rozmawiał zarówno z Putinem, jak i z patriarchą Cyrylem.

Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej w wydanym komunikacie oświadczyło, że wizyta kardynała Parolina będzie także "okazją do zapewnienia lokalnej wspólnoty katolickiej o duchowej bliskości papieża".

W nocie Watykanu mowa jest o tym, że w czasie rozmów, jakie kardynał będzie prowadził w Rosji, poruszone zostaną zagadnienia dotyczące sytuacji międzynarodowej, a zwłaszcza kwestie poszukiwania pokojowych rozwiązań trwających konfliktów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich aspekt humanitarny.

Zgodnie z oficjalnym programem wizyty, ogłoszonym przez Watykan, w poniedziałek sekretarz stanu spotka się z katolickimi biskupami Rosji i odprawi mszę w moskiewskiej katedrze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Spotka się tam też z przedstawicielami duchowieństwa i świeckich. Na ten dzień zaplanowano ponadto rozmowę kardynała Parolina z szefem Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego, metropolitą wołokołamskim Hilarionem.

We wtorek watykański sekretarz stanu spotka się z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem, a po południu odwiedzi patriarchę Cyryla.

W środę kardynał Parolin uda się do Soczi na rozmowę z prezydentem Władimirem Putinem. W czwartek rano powróci do Rzymu.

Nuncjusz apostolski w Rosji arcybiskup Celestino Migliore powiedział na antenie Radia Watykańskiego, że ma nadzieję, iż wizyta kardynała Parolina "ułatwi dialog i porozumienie między Kościołem katolickim a rosyjską cerkwią i przyczyni się do rozwiązania licznych napięć międzynarodowych".

“Sekretarz stanu przybędzie do Moskwy, by w imieniu papieża Franciszka powtórzyć jego apele dotyczące kryzysów na świecie"- dodał abp Migliore.

"Stolica Apostolska - wyjaśnił - śledzi z uwagą i niepokojem wszystkie te sytuacje i pragnie wnieść swój wkład w ich rozwiązanie, odwołując się także do dobrej woli, możliwości porozumienia między głównymi aktorami na scenie międzynarodowej".

Jako jedno z głównych pól współpracy papieża z patriarchą Cyrylem, po ich historycznym spotkaniu na Kubie w lutym 2016 roku, abp Migliore wymienił działania na rzecz rozwiązywania kryzysów i uwrażliwienie wspólnoty międzynarodowej na kwestię prześladowań chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

Metropolita Hilarion, pełniący funkcję szefa dyplomacji w Patriarchacie powiedział włoskiemu dziennikowi "Il Sole-24 Ore" na kilka dni przed wizytą Parolina , że w ostatnich latach doszło do "korzystnego rozwoju relacji między Rosją i Watykanem".

Odnosząc się do konfliktu ukraińskiego Hilarion uznał za "wyważone" i "unikające jednostronnych ocen" stanowisko Stolicy Apostolskiej, która - jak stwierdził- "zachęca obie strony do dialogu i położenia kresu działaniom wojskowym kładąc nacisk na przestrzeganie porozumień z Mińska".

Z Rzymu Sylwia Wysocka