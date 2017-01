Awaria ciepła w Raciborzu

Około 12 tys. odbiorców odczuwa skutki awarii ciepła w Raciborzu. Przerwa w dostawach ciepła może potrwać do późnych godzin wieczornych. Jest efektem awarii magistrali sieci ciepłowniczej.

Jak wynika z informacji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju, którego jednym z oddziałów jest Zakład Cieplny w Raciborzu, powodem przerwy w dostawach ciepła jest awaria sieci ciepłowniczej o średnicy 400 mm przy ul. Warszawskiej w Raciborzu.



Z informacji Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach wynika, że skutki awarii dotykają ok. 12 tys. odbiorców. Według komunikatu jastrzębskiego PEC wstrzymanie dostaw ciepła przewidywane jest do późnych godzin wieczornych w czwartek.

Awaria, przy usuwaniu której do pomocy poproszono strażaków, oznacza dla odbiorców brak ciepła w kaloryferach podpiętych do sieci ciepłowniczej, jak i ogrzewania wody z sieci.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju do 2011 r. należało do Skarbu Państwa. Po prywatyzacji właścicielem 85 proc. udziałów PEC stała się Spółka Energetyczna Jastrzębie - należąca do Jastrzębskiej Spółki Węglowej i gromadząca także m.in. kopalniane elektrociepłownie.

Pod koniec kwietnia ub. roku 100 proc. akcji jastrzębskiego PEC kupiła za 190,4 mln zł od SEJ spółka PGNiG Termika. W sierpniu PGNiG Termika kupiła całą SEJ za blisko 372 mln zł.(PAP)