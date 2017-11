Chorzów: Dożywocie za zabójstwo na strzelnicy

Karę dożywocia wymierzył w środę Sąd Okręgowy w Katowicach Hubertowi Ch., który przed trzema laty zastrzelił instruktora na strzelnicy w Chorzowie i próbował zabić drugiego mężczyznę. Sąd zastrzegł, że o warunkowe zwolnienie będzie mógł się ubiegać najwcześniej po 30 latach.

Zdjęcie policja /Damian Klamka /East News

Do zabójstwa doszło pod koniec września 2014 r. 25-letni wówczas Hubert Ch. przyszedł na strzelnicę i podobnie jak inni klienci korzystał z niej pod opieką instruktora. Gdy zostali sam na sam, skierował pistolet w jego stronę i otworzył ogień.

Ofiara to były policjant i instruktor w Szkole Policji w Katowicach Waldemar Ż. Miał 46 lat.

Po zabiciu instruktora sprawca spakował kilka sztuk broni i amunicję do torby i chciał opuścić strzelnicę, powstrzymał go współwłaściciel obiektu, do którego też zaczął strzelać, dlatego odpowiadał także za usiłowanie zabójstwa. Sprawcę obezwładniła wezwana na miejsce policja.