Chorzów: Zatrzymano sprawcę brutalnego ataku na 12-latkę

Chorzowscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który w ubiegły czwartek brutalnie zaatakował 12-letnią dziewczynkę i próbował ją zgwałcić. Policja podaje, że sprawcą jest 27-letni mieszkaniec Chorzowa.

Do ataku miało dojść w czasie, kiedy dziewczynka spacerowała z psem w okolicach skweru przy ul. Floriańskiej.



27-latek miał podbiec do 12-latki, zacząć ją szarpać i bić, po czym zaciągnąć w pobliskie zarośla.



Mężczyzna także dusił dziewczynkę i próbował ją zgwałcić. W pewnym momencie przestraszył się przechodniów i uciekł z miejsca zdarzenia.



Zaalarmowani rodzice powiadomili o zdarzeniu policję, która rozpoczęła akcję poszukiwawczą sprawcy.



Mężczyznę udało się złapać dzięki zapisom monitoringu. Śledczy ustalili miejsce pobytu podejrzanego w jednej z chorzowskich kamienic, a kiedy przybyli na miejsce - ten próbował uciec przez okno.



Policjantom udało się schwytać mężczyznę, który przyznał się do zarzucanych mu czynów.



27-latek już w przeszłości karany był za przestępstwa seksualne. Został aresztowany na trzy miesiące. Grozi mu nawet 18 lat więzienia.