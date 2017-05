Jedna osoba zginęła na zbiorniku w Dąbrowie Górniczej

Jedna osoba zginęła na zbiorniku Pogoria IV w Dąbrowie Górniczej (Śląskie) w wyniku przewrócenia się łódki pod wpływem silnego wiatru. To 44-letni mieszkaniec tego miasta – poinformował PAP asp. szt. Marcin Salwa z dąbrowskiej komendy policji.

Zdjęcie Zbiornik Pogoria IV w Dąbrowie Górniczej /Łukasz Kalinowski /East News

Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano ok. godz. 8. Łódka, którą płynęło trzech mężczyzn, by powędkować, pod wpływem silnego wiatru przewróciła się i wszyscy wpadli do wody. Jednego z nich - 44-letniego mieszkańca Dąbrowy Górniczej - nie udało się uratować.

Salwa podał, że łódka przewróciła się na głębokości 2-2,5 metrów.

Jak wynika z pierwszych ustaleń policji, mężczyzna miał na sobie kapok, w którym unosił się na wodzie. "Na razie nie wiadomo więc, co było przyczyną zgonu; najprawdopodobniej będzie przeprowadzona sekcja zwłok" - powiedział Salwa.

Pozostali dwaj mężczyźni nie wymagali hospitalizacji - dodał policjant.

Sprawę wyjaśniają policjanci i prokurator.