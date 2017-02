Miała "odczarować złe moce" w domu. Okazała się złodziejką

64-letni mężczyzna i jego 60-letnia żona padli ofiarą złodziejki, podającej się za uzdrowicielkę. Kobieta weszła do mieszkania małżeństwa pod pretekstem "odczarowania domu ze złych mocy". Policja opisuje sposób działania "kreatywnej oszustki".

Zdjęcie Kobieta przyznała się do winy /Policja

Jak wynika z relacji poszkodowanych, nieznajoma okazała się mieć bardzo bogatą wyobraźnię. Najpierw zapytała, czy domownicy nie mają może niepotrzebnego... homonta. Kiedy okazało się, że zbędnego homonta w mieszkaniu nie ma, kobieta zaproponowała domownikom pomoc w odczarowaniu ich domostwa ze złych mocy.

Reklama

Gospodyni wpuściła nieznajomą do domu i wtedy się zaczęło. Najpierw z ust osobliwego gościa padła przepowiednia o rychłej śmierci syna małżeństwa. - Mogę to odczarować - dodała, ale poleciła im, aby wszystkie swoje oszczędności, które mają w domu zawinęli w jakąś rzecz osobistą, a następnie dali jej do ręki. Wręczono jej pieniądze zawinięte w bieliznę.



Przejmując zawiniątko, zaczęła się modlić. Następnie zwróciła je kobiecie i szybko odwróciła jej uwagę. Poprosiła o... jajko, które zgniotła w trzymanej w ręku bieliźnie. Następnie kazała przynieść z podwórka kurę. 64-latek złapał kurę i przekazał kobiecie. W jej rękach ptak padł. To - zdaniem oszustki - oznaczało, że złe moce jednak panują w tym domu.



Nakazała zatem padniętą kurę zakopać na podwórku. Po tym jej czary miały zadziałać a szczęście miało wrócić do rodziny. Gdy gospodarze wyszli na zewnątrz budynku z zamiarem zakopania kury, oszustka uciekła.



Okazało się, że jej łupem padły oszczędności - 2 300 zł. Kiedy pokrzywdzona zorientowała się, że została okradziona, całe zajście zgłosiła policji.



Śledczy namierzyli 44-latkę z Częstochowy. Podczas przesłuchania kobieta przyznała się do winy i zwróciła skradzione pieniądze. Za to, co zrobiła, odpowie teraz przed sądem. Grozi jej nawet 5 lat więzienia.