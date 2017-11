Policjanci z Katowic szukają napastnika, który napadł na bank. Co ciekawe podczas ucieczki... zgubił część pieniędzy.

Zamaskowany mężczyzna wszedł do placówki bankowej i przedmiotem przypominającym broń sterroryzował personel, żądając wydania pieniędzy. Po kradzieży napastnik uciekł.

Do zdarzenia doszło w Katowicach w czwartek, ok. godz. 16:45.



Policja prosi, by ktokolwiek, kto potrafi rozpoznać napastnika, poinformował o tym odpowiednie służby.