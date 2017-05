RMF FM: Atak maczetą w Częstochowie. Mężczyzna trafił do szpitala

Tajemniczy napad w centrum Częstochowy. Pobity mężczyzna trafił do szpitala z raną ciętą głowy. Twierdzi, że napadli go obcokrajowcy - informuje RMF FM. Policja szuka sprawców.

Kilku mężczyzn wracało w nocy z piątku na sobotę główną aleją w Częstochowie. Nagle na ich drodze miało pojawić się pięć osób. Zaczęło się od kłótni, skończyło atakiem. Jeden z mężczyzn został uderzony w głowę.



"Mężczyzna ze śladami pobicia na głowie oraz raną z tyłu głowy trafił do szpitala. Na pewno został zraniony niebezpiecznym narzędziem. On sam twierdzi, że była to maczeta" - mówi Marta Kaczyńska z policji w Częstochowie. Funkcjonariusze przeszukała miejsce, gdzie doszło do pobicia, jednak żadnej maczety nie znaleziono.

Zraniony mężczyzna powiedział policjantom, że napastnikami byli obcokrajowcy o ciemnej karnacji. Mają to też potwierdzać świadkowie.

"Było ciemno, wszystko to działo się błyskawicznie. Ale sprawdzamy teraz wszelkie informacje w tej sprawie i próbujemy ustalić sprawców" - mówi Marta Kaczyńska.

Zraniony mężczyzna wyszedł już ze szpitala.