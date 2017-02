RMF FM: Tajemnicza zbrodnia na Śląsku. Ciało mężczyzny znaleziono w studni

W przydomowej studni w Rębielicach Królewskich na Śląsku znaleziono ciało mężczyzny. Wstępnie przyjęto, że został on zamordowany. Informacja pochodzi z Gorącej Linii RMF FM.

Ofiara to najprawdopodobniej właściciel domu. O tym, że został on zabity świadczą rany, jakie miał na ciele.

W środę wieczorem strażacy zostali wezwani do pożaru domu. Paliło się wyposażenie pokoju. W środku nie było nikogo. Na podwórku zauważono natomiast ślady krwi, które prowadziły do pobliskiej studni. Wlot do niej był zastawiony. Jeden ze strażaków zjechał około 20 metrów na linie i najpierw natknął się na zwinięta kołdrę i pościel, a pod nimi znalazł ciało mężczyzny.

Sprawą zajmuje się już prokuratura.