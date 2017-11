Ruda Śląska: Sześcioro dzieci podtruło się tlenkiem węgla

Sześcioro dzieci w wieku od roku do dziewięciu lat z objawami podtrucia tlenkiem węgla trafiło do szpitala. Jak informuje młodszy brygadier Klaudiusz Cop, ze straży pożarnej w Rudzie Śląskiej (woj. śląskie), do zdarzenia doszło dziś w nocy.

Zdjęcie Ruda Śląska: Sześcioro dzieci z objawami podtrucia tlenkiem węgla trafiło do szpitala /Tomasz Bolt /East News

Strażacy otrzymali zgłoszenie o wyczuwalnym zapachu dymu w mieszkaniu przy placu Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej. Pomiar przeprowadzony przez nich po zabezpieczeniu miejsce zdarzenia wykazał podwyższony poziom tlenku węgla.

Z mieszkania ewakuowano sześcioro dzieci. Pogotowie zabrało je na obserwację do szpitala. Do placówki przewieziona została także jedna osoba dorosła.



Przyczyną ulatniania się czadu był niesprawny piecyk gazowy. Dowódca akcji zdecydował o wyłączeniu z użytkowania przewodów kominowych do czasu uzyskania pozytywnej opinii kominiarskiej.