Śląskie: 40-latka zmarła w wyniku zatrucia czadem

40-letnia kobieta śmiertelnie zatruła się tlenkiem węgla w swoim mieszkaniu w Sosnowcu - podały w poniedziałek śląskie służby kryzysowe. Od początku sezonu grzewczego czad spowodował w regionie śmierć kilkunastu osób.

Do ostatniej tragedii doszło w niedzielny wieczór przy ul. Staropogońskiej w Sosnowcu. 40-letnia kobieta zmarła w wyniku przebywania w pomieszczeniu z wysokim stężeniem tlenku węgla. Prowadzona przez ratowników medycznych reanimacja nie przyniosła rezultatu.



Od początku października ub. roku, kiedy rozpoczął się sezon grzewczy, strażacy w woj. śląskim zanotowali około tysiąca interwencji związanych z ulatnianiem się tlenku węgla. Kilkanaście osób zmarło, a kilkaset podtruło się czadem. Tlenek węgla najczęściej wydziela się z niesprawnych urządzeń grzewczych; pojawia się też na skutek pożaru.

Na początku marca w parterowym budynku wielorodzinnym w Czerwionce-Leszczynach znaleziono dwie zatrute czadem osoby. Jedna z nich zmarła, druga trafiła do szpitala.

Ze statystyk wynika, że w woj. śląskim w ostatnich miesiącach nie ma tygodnia, by nie doszło do podtrucia czadem. W części przypadków poszkodowanych ratują zainstalowane w mieszkaniach czujniki tlenku węgla.

Strażacy co roku ostrzegają przed niebezpieczeństwem związanym z tlenkiem węgla, m.in. prowadząc kampanię społeczną "Czad i Ogień. Obudź czujność" pod patronatem wojewody śląskiego. W jej ramach wojewoda zakupił 180 czujników czadu, które przekazał 25 komendom miejskim i powiatowym Państwowych Straży Pożarnych. Do kampanii przystąpiło 17 miast i powiatów.

Tlenek węgla jest gazem bezwonnym, bezbarwnym i pozbawionym smaku. W układzie oddechowym człowieka wiąże się z hemoglobiną 250 razy szybciej niż tlen, blokując dopływ tlenu do organizmu. Objawami lżejszego zatrucia są ból i zawroty głowy, osłabienie i nudności. Następstwem ostrego zatrucia - przy dużych stężeniach tego gazu - może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa i zawał albo nawet śmierć.

Czad powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Ma silne własności toksyczne. Gromadzi się głównie pod sufitem, ponieważ ma nieco mniejszą gęstość od powietrza.

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Jak wskazują strażacy, wadliwe działanie przewodów może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji i czyszczenia, wad konstrukcyjnych oraz niedostosowania systemu wentylacji do szczelności nowych okien i drzwi. Nieprawidłowości mogą prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania tzw. ciągu wstecznego, kiedy dym - zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz - cofa się do pomieszczenia.

Aby uniknąć zaczadzenia należy przeprowadzać kontrole, sprawdzać szczelność przewodów kominowych i systematycznie je czyścić. Trzeba też użytkować sprawne urządzenia, w których spalanie odbywa się zgodnie z instrukcją producenta. Nie należy zasłaniać czy przykrywać urządzeń grzewczych oraz zaklejać kratek wentylacyjnych. Wskazane jest także, by często wietrzyć kuchnie i łazienki wyposażone w termy gazowe, a najlepiej zapewnić choćby niewielkie rozszczelnienie okien. Warto również rozważyć zamontowanie w domu czujników dymu i tlenku węgla.