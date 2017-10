Śląskie: Cenne znaleziska na parafii w Pogwizdowie

Podczas porządków w budynkach parafialnych przy kościele św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie odnaleziono niezwykle cenne XVIII-w. księgi, stare łacińskie mszały, niemieckie protokoły przedślubne, a także dawne ornaty - podały służby prasowe diecezji bielsko-żywieckiej.

Zdjęcie Na znalezisko natrafiono w kościele pw. św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie /Wikimedia Commons – repozytorium wolnych zasobów /

Ks. Karol Mozor, wraz ze współpracownikiem Radosławem Wujakiem, natknął na stare pudła się podczas wykonywania prac porządkowych w jednym z pomieszczeń. Gdy mężczyźni wyjęli jedno z nich okazało się, że są w nim cenne dokumenty. "Ku naszemu zdziwieniu okazało się, że w środku są księgi sprzed powstania tutejszej parafii w 1785 r., czyli z czasów istnienia lokalii. To zachęciło nas by spojrzeć do kolejnych pudeł. W sumie było ich siedem. Zawierały materiały z lat 1785 do 1972. W jednym znajdowały się też dwa piękne, łacińskie mszały" - powiedział proboszcz ks. Mozor.

Reklama

Duchowny zaznaczył, że odnalezione księgi pochodzą z kancelarii parafialnej. Do 1920 r. spisywane były w języku niemieckim. Zawierają też zapisy po polsku. "Są to brakujące księgi, które według badaczy miały zaginąć w czasie wojny i lat komunizmu. Okazuje się, że niemal w komplecie się zachowały" - dodał.

Księgi zachowały się w dość dobrym stanie, ale wymagają konserwacji. Duchowny powiedział, że w kancelarii parafialnej powstaną specjalne szafy, w których będą one przechowywane. "One nie mogą stać, muszą leżeć" - dodał.

Ks. Mozor dodał, że odnaleziony został też notatnik proboszcza z początku ubiegłego stulecia, w którym zawarte były informacje o chrztach. Duchowny robił w nim notatki, m.in. na temat sytuacji materialnej i społecznej konkretnych rodzin. "Wśród nich znalazła się informacja, że ojciec dziecka przychodzi do kościoła tylko z okazji chrztu, ale dobrze się składa, bo w tej rodzinie chrzest jest co roku. Można się domyśleć, że chodziło o wielodzietną rodzinę" - powiedział proboszcz Mozor. Odkryto też niemieckie protokoły przedślubne z okresu wojny.

Zanim natrafiono na pudła z dokumentami na terenie parafii odkryto też ponad 20 ornatów, manipularze, stuły oraz sześć kap przeznaczonych na różne okazje.

Porządki miały związek z przygotowaniami pogwizdowskiej parafii do jubileuszu 200. rocznicy poświęcenia kościoła, który przypada pod koniec października.

Parafia w Pogwizdowie została erygowana w 1844 r. Wcześniej, od 1784 r., był lokalią. Pierwszy kościół powstał w tej miejscowości w 1722 r. Obecnie istniejąca świątynia została wzniesiona w 1817 r.