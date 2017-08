​Śląskie: Gigantyczny pożar, 10 tysięcy domów bez prądu

Ok. 10 tys. odbiorców w Rudzie Śląskiej jest pozbawionych dostaw prądu - doszło do pożaru rozdzielni wysokiego napięcia. Awaria ma zostać usunięta do wieczora - wynika z informacji służb kryzysowych wojewody i spółki Tauron Dystrybucja.

Informację o awarii przekazał PAP dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, który podał, że dostawy prądu do wszystkich odbiorców mają zostać wznowione do godz. 22.

Według rzecznika spółki Tauron Dystrybucja w woj. śląskim Łukasza Zimnocha, do pożaru doszło po godz. 15, początkowo dostaw energii elektrycznej było pozbawionych ok. 25 tys. odbiorców.

"Awarię usuwamy na bieżąco, trwają prace na miejscu. Staramy się, by przywrócić zasilanie wszystkim odbiorcom tak szybko, jak to tylko możliwe" - powiedział Zimnoch.

Przyczyny wybuchu pożaru nie są na razie znane.