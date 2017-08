Śląskie: Groził kierowcy tasakiem, bo ten mrugał światłami

"Dziennik Zachodni" informuje o incydencie na jednej z dróg w Mikołowie. Kierowca samochodu miał podejść do drugiego pojazdu, otworzyć go za pomocą tasaka i grozić znajdującemu się w aucie mężczyźnie, że go zabije.

Do sytuacji doszło na ul. Pszczyńskiej w Wyrach. 74-letni kierowca zwrócił uwagę na samochód, który wymusił pierwszeństwo przejazdu i mrugnął w jego kierunku światłami drogowymi.

