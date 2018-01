Śląskie: Opublikowano ich wizerunek. Zgłosiły się na policję

Trzy młode kobiety, podejrzewane o pobicie nastoletniej mieszkanki Siemianowic Śląskich, zgłosiły się w poniedziałek rano do komisariatu w Katowicach – kilka dni po tym, jak policja opublikowała ich wizerunki. Do pobicia doszło we wrześniu w Katowicach.

Zdjęcie Po publikacji wizerunków na policję zgłosiły się kobiety podejrzane o pobicie nastolatki /Damian Klamka /East News

Sierżant Klaudia Jaskólska z katowickiej policji powiedziała PAP, że cała trójka przyszła do komisariatu z samego rana. Na razie nie usłyszały żadnych zarzutów.

"Dziś nie były wykonywane z kobietami żadne czynności, zostały wezwane na jutro do komisariatu" - powiedziała policjantka. Do tego czasu policja nie będzie podawała dodatkowych szczegółów.

Do napadu na nastolatkę doszło 29 września 2017 roku na przystanku autobusowym przy ul. Ściegiennego w Katowicach. Pobiły ją trzy młode kobiety, których tożsamości nie udało się ustalić przez trzy miesiące.

Pomogła w tym dopiero publikacja zdjęć. Kobiety zostały zarejestrowane przez kamery monitoringu pobliskiego lokalu. W ostatnich dniach zapadła decyzja o opublikowaniu ich zdjęć w mediach. "Serdecznie dziękujemy mediom oraz internautom za współpracę i pomoc w rozpowszechnieniu informacji" - powiedziała Jaskólska.