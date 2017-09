Śląskie: Po nocnej strzelaninie policja zatrzymała złodzieja samochodu

Policjanci z Katowic zatrzymali w poniedziałek rano podejrzanego o kradzież samochodu w Siemianowicach Śląskich. Kierowca miał w nocy uciec w trakcie pościgu, a policjanci oddali w jego kierunku kilka strzałów.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Łukasz Solski /East News

Jak relacjonował w poniedziałek asp. sztabowy Adam Jachimczak z zespołu prasowego śląskiej policji, gdy kierowca BMW x5 nie zatrzymał się minionej nocy do kontroli drogowej w Katowicach, policjanci ruszyli za nim w pościg, zakończony w Rudzie Śląskiej.



"Gdy kierowca zorientował się, że jest w ślepej uliczce, wycofał samochód, usiłując przejechać wzywających go do zatrzymania policjantów. Wówczas jeden z nich oddał w kierunku samochodu strzały ze służbowej broni" - powiedział asp. Jachimczak.



Niebawem mężczyzna porzucił samochód i uciekł pieszo. Dzięki informacjom operacyjnym policjantom szybko udało się ustalić prawdopodobnego sprawcę - w poniedziałek rano został zatrzymany w Katowicach. Po godzinie dziesiątej trwały policyjne czynności z jego udziałem. Do momentu ich zakończenia policja nie udziela bliższych informacji w tej sprawie.