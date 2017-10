Śląskie: Policja odnalazła 16-latka, który uciekł ze szpitala

Odnalazł się 16-letni Kamil, który w piątek wieczorem uciekł ze szpitala pediatrycznego w Sosnowcu. Nastolatek został odnaleziony w poniedziałek wieczorem w Dąbrowie Górniczej - poinformowała PAP rzeczniczka sosnowieckiej policji Sonia Kepper.

Kamil, który jest mieszkańcem Dąbrowy Górniczej, opuścił szpital w piątek ok. 20, wykorzystując nieuwagę personelu. Mimo chłodu wyszedł ze szpitala w krótkich spodenkach i koszulce z krótkim rękawem, na nogach miał klapki. Policja opublikowała nagranie monitoringu, który zarejestrował Kamila po ucieczce, oraz jego zdjęcie.

"Z informacji przekazanej przez personel medyczny wynika, że nastolatek chorował i jeżeli nie uzyska fachowej pomocy medycznej, jego życie lub zdrowie może być zagrożone" - podała sosnowiecka policja.

"Dzięki licznym publikacjom spłynęło do nas wiele informacji, jedna z nich ostatecznie doprowadziła policjantów do Kamila. Na miejscu odnalezienia chłopca ciągle są wykonywane czynności. Najprawdopodobniej trafi do sosnowieckiego Centrum Pediatrii, gdzie zostanie przebadany przez lekarzy" - powiedziała Kepper.