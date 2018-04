Śląskie: Skradziono sieć trakcyjną. Nie kursują pociągi do Wisły

Ok. 500 m sieci trakcyjnej ukradli nieznani sprawcy w nocy z piątku na sobotę na szlaku kolejowym do Wisły (woj. śląskie) – podał rzecznik cieszyńskich policjantów Krzysztof Pawlik. Ruch pociągów jest wstrzymany. Przewoźnicy zorganizowali komunikację zastępczą.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

"Wcześnie rano otrzymaliśmy zgłoszenie od kolejarzy, że na szlaku między Goleszowem a Ustroniem skradziono kilkaset metrów sieci. Unieruchomiony został jeden z pociągów. Pasażerowie do stacji docelowej dotarli podstawionym autobusem. Na miejscu są policjanci, którzy prowadzą dochodzenie" - powiedział Pawlik.



Reklama

Przedstawiciel PKP Polskich Linii Kolejowych Karol Jakubowski powiedział, że usuwanie szkód potrwa do godzin nocnych. Przewoźnicy uruchomili komunikację zastępczą: PKP Intercity na trasie ze Skoczowa do Wisły Uzdrowisko a regionalne Koleje Śląskie - z Goleszowa do Wisły Głębce. Pasażerowie na stacjach informowani są o zmianach.



Do Wisły kursują pociągi z Katowic i Gliwic, a w weekendy także z Warszawy.