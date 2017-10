Śląskie: Śmierć pacjenta. Zarzuty dla pielęgniarek

Zarzuty narażenia pacjenta na niebezpieczeństwo utraty życia oraz fałszowania dokumentacji medycznej usłyszały dwie pielęgniarki z Piekarskiego Centrum Medycznego. Kobiety opiekowały się 64-letnim pacjentem, który zmarł po zabiegu usunięcia wyrostka robaczkowego.

"Pielęgniarkom przedstawiono zarzuty narażenia pacjenta na niebezpieczeństwo utraty życia poprzez niewłaściwą opiekę oraz zarzut związany z fałszowaniem dokumentacji" - powiedziała w piątek PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach Joanna Smorczewska.



Pacjent, uskarżający się na bóle brzucha zgłosił się do szpitala 14 kwietnia br. Został zakwalifikowany do zabiegu usunięcia wyrostka robaczkowego. Przeprowadzono go 15 kwietnia - w Wielką Sobotę. Po zabiegu został przeniesiony na salę oddziału chirurgii. Zmarł 16 kwietnia nad ranem.



Śledztwo toczy się od 28 lipca. Kobiety zostały zatrzymane 7 października. Jak podała Smorczewska, są pod dozorem policji i zawieszone w wykonywaniu zawodu pielęgniarki i czynnościach służbowych opiekuna medycznego. Prokuratura nie ujawnia, czy kobiety przyznały się do winy, i czy składały wyjaśnienia, tłumacząc to dobrem śledztwa.

"Uznano, że przyczyną zgonu była ostra niewydolność krążeniowa, nadto w jamie brzusznej pacjenta znajdowała się krew" - powiedziała prok. Smorczewska. Śledczy odmawiają informacji jak doszło do błędu, który skutkował śmiercią pacjenta.

Według "Gazety Wyborczej" prokuratura sprawdza, czy do krwotoku nie doszło na skutek błędnego podania pacjentowi leków przeciwzakrzepowych. "Nie potwierdzam, nie zaprzeczam" - powiedziała Smorczewska.

Rzecznik Piekarskiego Centrum Medycznego przekazał PAP, że po śmierci pacjenta szpital prowadzi wewnętrzne postępowanie wyjaśniające i współpracuje z prokuraturą, udostępniając niezbędną dokumentację, by sprawa została jak najszybciej wyjaśniona. Przypomniał, że pielęgniarki zawieszono w wykonywaniu obowiązków.

"Obecnie trwają czynności, które mają wyjaśnić przyczyny śmierci 64-letniego pacjenta oraz wskazać osoby, które ponoszą za nią bezpośrednią, ewentualną odpowiedzialność. Władze szpitala dokładając wszelkich starań, by opieka w placówce spełniała najwyższe normy, bezpośrednio po przedmiotowym zdarzeniu dokonały szeregu zmian personalnych oraz organizacyjnych i zarządziły wewnętrzną kontrolę procedur" - napisał rzecznik w przesłanym oświadczeniu.