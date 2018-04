Śląskie: Wypadek BMW. W środku ciężarna i dziecko

Kierowca BMW zjechał do rowu, uderzył w latarnię i drzewo. 21-latek podróżował z kobietą w ciąży i małym dzieckiem. Na miejsce przyjechały dwie karetki pogotowia, straż pożarna i policja.

Zdjęcie Kierowca BMW zjechał do rowu i uderzył w latarnię. W samochodzie znajdowała się kobieta w ciąży i dziecko /Policja

Do wypadku doszło w środę ok. godz. 11. 21-letni kierowca jadąc z nadmierną prędkością z Ochojca w kierunku Gliwic (woj. śląskie), stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu, gdzie uderzył w przydrożna latarnię i drzewo.

Z kierującym BMW podróżowała 19-letnia kobieta w ciąży i 1,5-roczne dziecko. Pasażerka wraz z dzieckiem została przewieziona do rybnickiego szpitala - relacjonuje rzecznik KMP w Rybniku, st. sierż. Anna Karkosza.

Mieszkaniec Rybnika w chwili wypadku był trzeźwy. Funkcjonariusze policji zatrzymali jego prawo jazdy.