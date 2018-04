Świętochłowice: Zatrzymano zabójczynię psa

33-letnią kobietę, podejrzaną o brutalne zabicie psa zatrzymali po kilkunastodniowym śledztwie policjanci w Świętochłowicach (Śląskie). Podejrzanej grozi do 3 lat więzienia.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Damian Klamka /East News

Jak podał w poniedziałek zespół prasowy śląskiej policji, 27 marca wędkarze łowiący ryby w stawie Zacisze odkryli zwłoki psa. Zwierzę miało skrępowane łapy oraz pysk. Wszystko wskazywało na to, że zostało w bestialski sposób utopione.



Świętochłowiccy policjanci po niespełna 2-tygodniowym śledztwie ustalili, do kogo należał pies i zatrzymali jego właścicielkę. W rozmowie z policjantami przyznała się do zabicia zwierzęcia. Tłumaczyła, że pies stał się agresywny i obawiała się, że jej coś zrobi. Teraz stanie przed sądem.