Tragedia na budowie A1. 44-latka wjechała pod ciężarówkę

Prokuratura i policja wyjaśniają okoliczności wczorajszego tragicznego wypadku na budowie autostrady A1, w którym zginęła 44-letnia kobieta.

Zdjęcie Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj około godziny 11.20, w miejscowości Nowa Szarlejka (gmina Wręczyca Wielka) /Policja /materiały prasowe

Do tragicznego zdarzenia doszło wczoraj około godziny 11.20, w miejscowości Nowa Szarlejka (gmina Wręczyca Wielka) na drodze wojewódzkiej nr 494, w rejonie budowy autostrady A1. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca oplem nie zastosowała się do sygnałów wzywających do zatrzymania się, wydawanych przez osoby kierujące w tym miejscu ruchem. Wjechała pod ciężarówkę pracującą na budowie.

Kobieta jechała oplem corsa sama, bez pasażerów. Po uderzeniu w pojazd budowlany jej opel corsa został zmiażdżony. 44-latka nie przeżyła wypadku.

Pojazdem budowlanym kierował 38-letni mieszkaniec województwa łódzkiego. Zarówno on jak i pracownicy kierujący ruchem byli trzeźwi oraz posiadali stosowne uprawnienia do wykonywania swojej pracy.

Wszystkie osoby będące świadkami tego wypadku proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kłobucku pod nr telefonu 34 3109200, 997, 112 lub z najbliższą jednostką policji.