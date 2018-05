Tragiczny finał poszukiwań w Zawierciu

Od soboty policja z Zawiercia w Śląskiem poszukiwała dwóch seniorów, którzy wyszli ze swoich domów i nie dawali rodzinie żadnych oznak życia. Zakończono poszukiwania obu osób. Niestety, nie żyje 80-letnia kobieta. Odnalazł się z kolei 80-latek.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Ciało kobiety znaleziono we wtorek w strumieniu na obrzeżach miasta.



Natomiast w pobliżu wsi Karlin pod Zawierciem także we wtorek odnaleziono poszukiwanego od soboty 80-letniego mężczyznę. Policjanci znaleźli go w środku lasu. Mężczyzna jest wycieńczony, w lesie spędził trzy doby. Wysłano po niego śmigłowiec, który ma przetransportować 80-latka do szpitala.

Reklama

(nm)