Wybuch gazu w Bytomiu. Dwie osoby nie żyją

Dwie osoby zginęły we wtorek w wyniku wybuchu gazu w kamienicy w Bytomiu (woj. śląskie) - poinformowała starszy kapitan Aneta Gołębiowska ze śląskiej straży pożarnej.

Tożsamości ofiar na razie nie ustalono. "Być może ostatecznie da się to ustalić dopiero po sekcji zwłok" - powiedział PAP oficer prasowy bytomskiej policji st. asp. Tomasz Bobrek.



13-letnia dziewczynka, która miała chwilę przed zdarzeniem opuścić to mieszkanie, została przewieziona do szpitala. Według informacji straży pożarnej i policji, nie odniosła poważnych obrażeń, ale potrzebuje pomocy psychologicznej.

Z trzykondygnacyjnego budynku ewakuowano w sumie 13 przebywających tam osób.



"Według wstępnej oceny konstrukcja budynku nie ucierpiała, ale jest sporo zniszczeń, z okien wyleciały szyby" - poinformowała starszy kapitan Aneta Gołębiowska ze śląskiej straży pożarnej.