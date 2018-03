Policjanci w Częstochowie poszukują mężczyzny, który zaatakował kierownika pociągu i kilkakrotnie uderzył go pięścią.

Zdjęcie Podejrzany /Policja

Do zdarzenia doszło 31 stycznia na peronie nr 2 dworca kolejowego Częstochowa-Osobowa.



Około godz. 15.30 pociąg relacji Szczecin Główny - Katowice wjechał na peron nr 2 stacji Częstochowa-Osobowa. Grupa młodych ludzi podeszła wtedy do wagonu. Jeden z mężczyzn wszedł do środka, a kierownik pociągu poinformował go, że jeżeli nie ma biletu, będzie musiał opuścić pociąg. Mężczyzna zareagował agresją. Podbiegł do pokrzywdzonego i uderzył go kilkukrotnie pięścią, a następnie uciekł z dworca podziemnym przejściem.

Śledczy ustalili, że sprawca miał ok. 175 cm wzrostu, był łysy, ubrany w czarną kurtkę, jasny sweter lub bluzę na suwak, granatowe spodnie i czarne buty. Miał przy sobie dużą podróżną torbę.

Osoby rozpoznające widocznego na zdjęciach mężczyznę, podejrzewanego o atak na kierownika pociągu, proszone są o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Komisariatu IV Policji w Częstochowie tel. (34) 369 1711/ 1707 lub z najbliższą jednostką policji - telefony 997, 112.