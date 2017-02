Zaginęła 23-latka z Rybnika. Widziałeś ją?

Policjanci z Rybnika poszukują zaginionej Agnieszki Skrzypczak. Kobieta po raz ostatni była widziana 7 lutego 2017 roku około godz. 6.00, gdy wychodziła z mieszkania.

Zaginęła Agnieszka Skrzypczak

Zaginiona 23-latka wyszła z mieszkania w Rybniku przy ul. Arki Bożka we wtorek, 7 lutego. Do chwili obecnej nie wróciła do domu, ani nie skontaktowała się z rodziną.



Kobieta ma około 158 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała. Ma rude, proste włosy. Wychodząc z mieszkania była ubrana w szaro-biały dres, kurtkę koloru czarnego i buty z napisem "Nike".

Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej, proszone są o kontakt z dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Rybniku pod numerem telefonu 32 429 52 55, wydziałem kryminalnym KMP w Rybniku osobiście, mailowo pod adresem: kryminalny@rybnik.ka.policja.gov.pl lub telefonicznie: 32 429 52 80. Można też skontaktować się z najbliższą jednostką policji tel. 997 lub wybrać numer alarmowy 112.