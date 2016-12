1,8-tonowy niewybuch unieszkodliwiony w Augsburgu

Cztery godziny trwało w niedzielę w Augsburgu w Bawarii unieszkodliwianie 1,8-tonowej bomby lotniczej z czasów II wojny światowej. Z zagrożonej części miasta ewakuowano 54 tys. mieszkańców, co było największą taką akcją w powojennej historii Niemiec.

Zdjęcie Bombę znaleziono na placu budowy w centrum miasta /PAP/EPA

Saperzy poinformowali o rozbrojeniu wszystkich trzech zapalników niewybuchu przed godz. 19. "Wreszcie mamy pewność, że nie dojdzie do tragedii, jestem szczęśliwy, odczuwam ulgę, że wszystko się dobrze skończyło" - powiedział burmistrz Augsburga Kurt Gribl.



Ewakuacja mieszkańców trwała od rana. Niespełna 1000 osób skorzystało z możliwości przeczekania w kwaterach oddanych do ich dyspozycji przez władze. Wielu mieszkańców opuściło miasto poprzedniego dnia, udając się do rodzin i znajomych.

W akcji uczestniczyło 4 tys. ochotników Czerwonego Krzyża, straży pożarnej i ochotniczej policji. 900 policjantów pilnowało, by nikt nie zbliżał się do liczącej półtora kilometra strefy zagrożenia.

Bombę znaleziono na placu budowy w centrum miasta. Zostanie odtransportowana w bezpieczne miejsce w przyszłym tygodniu.

Augsburg w Bawarii, jako ośrodek przemysłu lotniczego, był w czasie wojny celem wielu alianckich nalotów.

Za największą dotychczas akcję ewakuacyjną uważano ewakuowanie w 2011 roku 45 tys. mieszkańców Koblencji.