10 tysięcy czapek dla dzieci z Afganistanu

Transport pomocy humanitarnej zawierający m.in około 10 tys. czapek wydzierganych przez wolontariuszy wyruszy w czwartek z Poznania do Afganistanu. Akcja zorganizowana jest przez Fundację Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio".

Do tej pory fundacja przesłała do Afganistanu w 13 transportach ok. 30 ton pomocy humanitarnej, w tym 45 tys. tys. czapek dla dzieci. W organizowanym właśnie transporcie, poza czapkami, znajdzie się też tona przyborów szkolnych.

Prezes fundacji Justyna Janiec-Palczewska poinformowała w środę, że dary trafią w czwartek na wojskowe lotnisko we Wrocławiu, a stamtąd polecą do bazy wojskowej w Bagram w Afganistanie.

Czapki dla małych Afgańczyków przygotowali z podarowanej włóczki wolontariusze w ramach działających w całym kraju tzw. klubów włóczkersów.

"Włóczkersi, podobnie jak w latach ubiegłych, nie zawiedli swoich podopiecznych. Tym razem z pewnością zdążymy przed zimą, która w Afganistanie jest niezwykle sroga" - podała Janiec-Palczewska.

Prezes fundacji powiedziała, że stworzone przez wolontariuszy czapki trafiają nie tylko do Afganistanu, lecz także do krajów afrykańskich i służą niemowlętom urodzonym w misyjnych szpitalach.

"Od tygodnia na misji w Kamerunie pracuje wolontariuszka fundacji, położna Sara Suchowiak, która, oprócz leków, zabrała ze sobą wydziergane przez włóczkersów czapeczki i kocyki. Przysłała nam zdjęcie wcześniaka zawiniętego w nasz kocyk. Misyjny szpital nie dysponuje inkubatorem i dziecko dogrzewane jest plastikowymi butelkami z ciepłą wodą i zawinięte w kocyk od włóczkersów" - wyjaśniła Janiec-Palczewska.

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" powstała w 1992 r. w Poznaniu z inicjatywy środowiska naukowego Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Organizuje wyjazdy lekarzy, pielęgniarek i studentów medycyny do szpitali i przychodni w krajach misyjnych.

Wśród akcji prowadzonych od lat przez fundację jest m.in. zbiórka szczotek i past do zębów, które trafiają do afrykańskich ośrodków misyjnych, zbiórka materiałów opatrunkowych dla misyjnych przychodni, a także zbiórka puszek aluminiowych, z której dochód jest przeznaczony na dożywianie dzieci w Afryce.