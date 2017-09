16-letni Brytyjczyk skazany na trzy lata za zabójstwo Polaka

Sąd w Chelmsford skazał w piątek 16-latka, który dopuścił się zabójstwa 40-letniego Polaka Arkadiusza J. w Harlow. Brytyjczyka uznano za winnego nieumyślnego spowodowania śmierci. Skazany spędzi trzy lata w ośrodku dla nieletnich.

Decyzja sędzi jest następstwem wydanego w sierpniu jednomyślnego wyroku ławników, którzy uznali, że 16-latek zaatakował mężczyznę bez zamiaru spowodowania jego śmierci. Jednocześnie odrzucili linię obrony, że chłopiec działał w samoobronie, obawiając się agresji ze strony grupy Polaków. Ze względu na to, że sprawca jest nieletni, jego tożsamość będzie nadal chroniona.



Do zdarzenia doszło w sierpniu ubiegłego roku na placu The Stow w miejscowości Harlow. Tuż przed północą wywiązała się tam sprzeczka między trzema Polakami, którzy jedli pizzę i pili alkohol, a grupą zakapturzonych nastolatków.



Według ustaleń policji, w trakcie kłótni 40-letni Arkadiusz J. został silnie uderzony w tył głowy przez jednego z napastników. Dwa dni później zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń.



Sąd uznał, że nie ma wystarczająco mocnych dowodów, które potwierdzałyby, iż zabójstwo miało charakter nienawiści na tle narodowościowym wobec Polaków.