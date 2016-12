16 najciekawszych zdjęć 2016 roku

Dobre zdjęcie znaczy więcej niż tysiące słów - to często wykorzystywane stwierdzenie ani trochę nie traci na aktualności. Dobitnie przekonaliśmy się o tym w 2016 roku. Fotoreporter Paweł Krawczyk przygotował dla Was zestawienie najciekawszych 16 zdjęć mijających 12 miesięcy. Wzruszających, wzbudzających emocje, niekiedy inspirujących. Niektóre z nich już urosły do rangi symbolu. Jedno jest pewne - nie sposób przejść obok nich obojętnie.

1. Bruksela, Belgia, 18.01.2016

Prezydent Andrzej Duda i szef Rady Europejskiej Donald Tusk podczas spotkania w Brukseli. Spotkanie dotyczyło m.in. kryzysu migracyjnego, Brexitu i polityki energetycznej, w tym sprawy Nord Stream 2.

Zazwyczaj zdjęcia polityków w takich oficjalnych sytuacjach niczym się nie wyróżniają. Czasem trafi się jakaś ciekawa mina, czy specyficzny gest. W przypadku tego zdjęcia emocje i zakłopotanie widoczne są od razu.



Zdjęcie w doskonały sposób pokazuje napięcie między oboma politykami.



Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda i szef Rady Europejskiej Donald Tusk /Jacek Turczyk /PAP

2. Warszawa, 15.05.2016

Kibice Legii Warszawa - w dymie rac - na trybunach podczas meczu grupy mistrzowskiej przeciwko Pogoni Szczecin w ostatniej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy.



Legia Warszawa bez wątpienia była w 2016 roku najbardziej obecną w mediach polską drużyną piłkarską. Mistrzostwo Polski, dobra gra w eliminacjach do Ligi Mistrzów i wreszcie awans do najważniejszych klubowych rozgrywek w Europie.

To zdjęcie w ciekawy sposób pokazuje atmosferę stadionową. Nie widać tutaj stadionu, piłkarzy a nawet kibiców. Wystarczy fragment ręki ułożony w kształt litery "L" i kłęby dymu sprawiają, że sami czujemy się jak na stadionie.

Zdjęcie Kibice Legii Warszawa w dymie rac na trybunach /Bartłomiej Zborowski /PAP

3. Ostróda, 02.06.2016

Minister obrony narodowej z karabinem maszynowym M-134G Minigun podczas Targów Proobronnych "Pro Defense 2016" w ostródzkiej ExpoArenie.

To kolejne zdjęcie przedstawiające polityka w sposób nietypowy. Oprawa zdjęcia i główny rekwizyt (karabin) połączone z mimiką ministra Macierewicza sprawiają, że nie można koło tej fotografii przejść obojętnie.



Zdjęcie Minister Antoni Macierewicz /Piotr Placzkowski /Reporter

4.Holon, Izrael, 19.06.2016

Rosyjska gimnastyczki Margarita Mamun występuje podczas mistrzostw Europy w gimnastyce artystycznej w Holon. Zawodniczka finalnie zdobyła srebrny medal.

Zdjęcie przedstawia Rosjankę "zamrożoną" w nietypowej pozie. Na pierwszy rzut oka nie wiemy nawet, co to zdjęcie przedstawia. Po przyjrzeniu się zdajemy sobie sprawę, że głowa zawodniczki jest wygięta do tyłu, tak że nie jest wcale widoczna. Intrygująca i bardzo dynamiczna fotografia sportowa.

Zdjęcie Rosyjska gimnastyczki Margarita Mamun /THOMAS COEX /AFP

5. Kielce, 04.07.2016

Prezydent Andrzej Duda przy grobie ofiar na cmentarzu żydowskim w dzielnicy Pakosz w Kielcach, w ramach obchodów rocznicy pogromu Żydów sprzed 70 lat.

Dwa elementy zwracają uwagę na tym zdjęciu. Pierwszym jest ciekawe tło, które składa się z rzędu macew. Drugi aspekt, to niestandardowy element ubioru prezydenta Dudy. Mężczyźni na terenie cmentarza żydowskiego powinni nosić nakrycie głowy, okazując w ten sposób szacunek zmarłym. Rzadko widzimy Andrzeja Dudę w takim nakryciu głowy.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda przy grobie ofiar na cmentarzu żydowskim w dzielnicy Pakosz w Kielcach /Piotr Polak /PAP

6. Kraków, 28.07.2016

Papież Franciszek w tramwaju "Krakowiak" z młodzieżą niepełnosprawną. Ojciec Święty udał się do przystanku Park Jordana przy Błoniach, na których odbyła się ceremonia powitania papieża przez młodzież podczas XXXI Światowych Dni Młodzieży.

Franciszek znany jest z tego, że wybiera nietypowe pojazdy zamiast Papa Mobile. Organizatorzy zaproponowali więc przejażdżkę krakowskim tramwajem. Szczęśliwa mina papieża Franciszka, napis "Kraków" i krople deszczu - to zdjęcie jest doskonałym podsumowaniem ŚDM 2016.

Zdjęcie Papież Franciszek w tramwaju "Krakowiak" z młodzieżą niepełnosprawną /Maciej Kulczyński /PAP

7. Brzegi koło Krakowa, 30.07.2016

Campus Misericordiae w podkrakowskich Brzegach. To tam w trakcie Światowych Dni Młodzieży z papieżem Franciszkiem spotkało się aż 2,5 mln wiernych. Lokalizacja nocnego czuwania i mszy kończącej ŚDM budziła wiele kontrowersji. Organizatorzy jednak nie zmienili zdania i główne spotkanie odbyło się właśnie w Brzegach.

Zdjęcie ma piękne słoneczne barwy. W oryginalny sposób pokazuje tłum młodzieży z kolorowymi flagami. Widoczne w tle kominy krakowskiej elektrociepłowni dodają zdjęciu przestrzeni i charakteru.

Zdjęcie Campus Misericordiae w podkrakowskich Brzegach /Beata Zawrzel /Reporter

8. Rio de Janeiro, Brazylia, 5.08.2016

Mieszkańcy faweli Mangueira oglądają z balkonu ceremonię otwarcia igrzysk olimpijskich RIO 2016.

Na zdjęciu widać dwa światy. Jeden pełen blichtru, bogactwa, z pięknymi fajerwerkami. Drugi świat to codzienność stolicy Brazylii - fawele zbudowane z najtańszych materiałów, często odzyskanych z innych domów i ze śmietnisk: tektury, dykty, blachy, desek. I ich mieszkańcy, którzy nie mają szans znaleźć się w centrum olimpijskich wydarzeń.



Zdjęcie Mieszkańcy faweli Mangueira oglądają z balkonu ceremonię otwarcia igrzysk /ANDREJ ISAKOVIC /AFP

9. Aleppo, Syria, 17.08.2016

Fotografia pięcioletniego Omrana Daqneesha, który ucierpiał w nalocie bombowym. Chłopcu na szczęście nic poważnego się nie stało. Po drobnym zabiegu i oczyszczaniu ran został wypuszczony ze szpitala.

To zdjęcie, mimo swoich technicznych niedoskonałości, stało się prawdziwym symbolem wojny w Syrii. Ten obraz jest tak mocny, że nie potrzebuje komentarza. Zakrwawiona twarz i strach widoczny w oczach dziecka pokazują bezsens i brutalność konfliktów zbrojnych, w których cierpią zawsze ci najbardziej bezbronni.

Zdjęcie To zdjęcie, mimo swoich technicznych niedoskonałości, stało się prawdziwym symbolem wojny w Syrii /Mahmud Rslan/Anadolu Agency /Getty Images

10. Colorado Springs, USA, 17.09.2016

Donald Trump, jeszcze jako kandydat na prezydenta USA, wysiada z samolotu na lotnisku w Colorado Springs.

Zdjęcie pokazuje potęgę miliardera. Własny samolot, hasło wyborcze na schodach, duma na twarzy i pięść uniesiona nad głową. Wszystko dobrze ze sobą współgra i charakteryzuje Donalda Trumpa w jednym kadrze.

Zdjęcie Donald Trump, jeszcze jako kandydat na prezydenta USA /MANDEL NGAN /AFP

11. Cozumel, Meksyk, 18.09.2016

Bracia Brownlee wspólnie dobiegają do mety zawodów pucharu świata w triathlonie w meksykańskim mieście Cozumel.

Alistair Brownlee stał się bohaterem, kiedy poświęcił szansę na zwycięstwo, by pomóc dotrzeć do mety swojemu bratu Jonathanowi. Jonathan pod koniec wyścigu zaczął opadać z sił, wtedy jego brat pomógł mu pokonać ostatnie metry. Alistair do samej mety podtrzymywał Jonathana na nogach, a gdy już do niej dotarli, pchnął brata, by mógł przekroczyć linię. Sam zajął trzecie miejsce.

Zdjęcia takich momentów zawsze robią wrażenie. Mogą być niedoskonałe, ale historia, jaką ukazują, sprawia, że zapamiętujemy je na długo.

Zdjęcie Bracia Brownlee wspólnie dobiegają do mety /Elizabeth Ruiz /AFP

12. Morze Śródziemne, wybrzeże libijskie, 5.11.2016

Maltańska organizacja MOAS (Migrant Offshore Aid Station) wraz z Włoskim Czerwonym Krzyżem patrolują Morze Śródziemne w poszukiwaniu uchodźców. Korzystają m.in. ze statku ratunkowego Topaz Responder. To właśnie na jego pokładzie zostało wykonane to zdjęcie.

Fotografia zwraca uwagę swoją niecodzienna kolorystką. Granatowe niebo, zachodzące na pomarańczowo słońce i złote folie ratunkowe, którymi okryci są libijscy uchodźcy. Całość tworzy barwny obraz wykonany w dramatycznej sytuacji.

Zdjęcie Maltańska organizacja MOAS wraz z Włoskim Czerwonym Krzyżem patrolują Morze Śródziemne w poszukiwaniu uchodźców /ANDREAS SOLARO /AFP

13. Bukareszt, Rumunia, 11.11.2016

Piłkarze reprezentacji Polski cieszą się z gola podczas meczu eliminacyjnego mistrzostw świata. Na zdjęciu m.in. Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski, Łukasz Teodorczyk. Polska zwyciężyła z gospodarzami (Rumunią) 3-0.

Rok 2016 był bardzo udany dla polskiej piłki reprezentacyjnej. To za sprawą świetnego występu w mistrzostwach Europy i dobrym początku eliminacji do mistrzostwa świata.

Zdjęcie pokazuje dobrze zgraną ze sobą drużynę. Widać autentyczną radość zawodników. Takie "ikoniczne" zdjęcia stają się zawsze gazetowymi "jedynkami", czyli lądują na pierwszej stronie.

Zdjęcie Rok 2016 był bardzo dobry dla polskiej piłki reprezentacyjnej /Bartłomiej Zborowski /PAP

14. Warszawa, 11.11.2016

Uczestnicy Marszu Niepodległości przechodzą Mostem Poniatowskiego w Warszawie.

Zdjęcie ma bardzo ładną kompozycję. Widać długi fragment trasy tegorocznego marszu, w którym udział wzięło około 75 tysięcy osób (dane podane przez policję). Na zdjęciu widać też więcej elementów: flagi, race, puste warszawskie ulice i prószący śnieg. Co ciekawe, taki obraz marszu prezentuje nam ukraiński fotoreporter Stepan Rudyk.

Zdjęcie Uczestnicy Marszu Niepodległości przechodzą Mostem Poniatowskiego w Warszawie /Stepan Rudyk /FORUM

15. Londyn, Wielka Brytania, 13.11.2016

Wagonik kolei linowej w londyńskim Docklands na tle tzw. "superksiężyca". W tym roku mogliśmy obserwować największą tarczę księżyca od 1948 roku.

Fotografii z tego zjawiska pojawiło się bardzo wiele. To konkretne jest ciekawe poprzez uchwycenie ruchomego obiektu na tle księżyca. Dodatkowym zaskoczeniem jest miejsce wykonania zdjęcia. Nie zostało zrobione w górskim kurorcie, ale w Londynie.

Zdjęcie Wagonik kolei linowej w londyńskim Docklands na tle tzw. "superksiężyca" /GLYN KIRK /AFP

16. Ankara, Turcja, 19.12.2016

Zabójca ambasadora Rosji w Ankarze chwilę po popełnieniu zbrodni. Obok leży postrzelony Andriej Karłow.

To zdjęcie od razu zostało okrzyknięte "zdjęciem roku", ale wywołało też wiele dyskusji. Fotografia jest mocna i bezpośrednia. Nie potrzebuje żadnego wyjaśnienia, więc spełnia rolę fotografii, która zastępuje słowa. Rzadko też zdarza się, że fotoreporter jest w centrum wydarzeń.



Zazwyczaj pierwsze zdjęcia z miejsca akcji pochodzą ze smartfonów czy kamer przemysłowych. Tutaj całość historii odbyła się podczas niezbyt ciekawego wernisażu wystawy, który dokumentował fotoreporter. W tak dramatycznym momencie nie odłożył aparatu i dzięki temu otrzymaliśmy bezpośrednią relację z miejsca zbrodni.

Zdjęcie Zabójca ambasadora Rosji w Ankarze chwilę po popełnieniu zbrodni /Burhan Ozbilici /AP

Zdjęcia wybrał i opracował Paweł Krawczyk