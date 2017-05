164 osoby zginęły w powodziach na Sri Lance

W powodziach, wywołanych przez deszcze monsunowe na Sri Lance, zginęły 164 osoby. Miejscowe władze podają, że ponad sto osób uznano za zaginione.

Zdjęcie Służby ratunkowe oceniają, że ponad sto tysięcy osób musiało opuścić swe domy /PAP/EPA

Nawałnice nad południową i zachodnią częścią wyspy rozpoczęły się w czwartek i piątek, zalewając rozległe tereny i powodując lawiny błotne. Służby ratunkowe oceniają, że ponad sto tysięcy osób musiało opuścić swe domy. Ponad dwa tysiące gospodarstw uległo całkowitemu zniszczeniu. Administracja najbardziej zalanych regionów - Ratnapura i Kalutara - ocenia, że po ustąpieniu wód samo ich oczyszczenie potrwa wiele tygodni.



Korzystając z chwilowego osłabienia deszczu ratownicy starali się wczoraj nieść pomoc odciętym od świata wsiom i miasteczkom. Dostarczali mieszkańcom jedzenie i wodę pitną. Na dziś spodziewane jest pogorszenie pogody. Do części zalanych miejscowości udało się dotrzeć tylko drogą powietrzną. W akcję zaangażowano samoloty i śmigłowce wojskowe. W sobotę rząd zwrócił się do społeczności międzynarodowej i do ONZ o pomoc.



Maj na Sri Lance to pora południowo - zachodnich monsunów, przynoszących bardzo obfite opady. Ocenia się, że piątkowe deszcze były najgorsze od 2003 roku.