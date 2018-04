17-letni pies uratował dziecko. Dziewczynka spędziła noc w lesie

Niedowidzący i częściowo głuchy 17-letni pies pasterski pomógł uratować trzyletnią dziewczynkę. Za swój bohaterski czyn Maks otrzymał zaszczytny tytuł psa policyjnego.

Funkcjonariusze australijskiej policji w piątek ok. godz. 15 czasu lokalnego otrzymali zgłoszenie o zaginionej dziewczynce, która niezauważona oddaliła się od domu. 3-letniej Aurory przez 16 godzin poszukiwało ponad 100 osób. Przerażeni rodzice i zaniepokojona ekipa poszukiwaczy nie wiedzieli, że przy jej boku czuwał 17-letni pies.

Babcia Aurory, Leisa Marie Bennett opowiada, że usłyszała wołanie dziecka z miejsca odległego o ok. dwa kilometry od domu w regionie Southern Downs w Queensland. Kiedy wbiegła na wzgórze, przybiegł do niej pies, który zaprowadził kobietę do zaginionej trzylatki.

Dziewczynka spędziła noc w lesie. Kiedy temperatura spadła do 15 stopni Celsjusza, wraz z Maksem schowała się pod skałą. Pies prawdopodobnie ogrzewał ją własnym ciałem.

"Maks jest niezwykłym psem. Gdyby nie on, nie wiem, czy trzylatka by przeżyła. Pies dodawał jej otuchy przez cały czas, gdy dziewczynki szukała policja" - tłumaczy Bennett.

W dowód uznania inspektor Carig Berry mianował bohaterskiego zwierzaka honorowym tytułem psa policyjnego.